Irmã de Bruna Biancardi encanta internautas ao exibir registro de Mavie em carro rosa

Irmã de Bruna Biancardi e tia de Mavie, Bianca Biancardi movimentou a web ao compartilhar momento de lazer com a sobrinha

Na última terça-feira, 3, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, deixou os seguidores encantados ao exibir momento ao lado da sobrinha, Mavie. Nos stories da tia, a pequena esbanjou elegância ao posar 'na direção' de um carro cor-de-rosa.

Na foto publicada, Bianca mostrou Mavie, de 1 ano, dentro de uma mini Audi rosa, na frente da piscina da mansão da família. O modelo do automóvel é uma Audi E-Tron, avaliada em mais de R$2 mil.

Recentemente, Bruna Biancardi usou as redes sociais para falar sobre o processo de desmame de sua filha com Neymar. Nas redes sociais, ela contou como foi o primeiro dia sem amamentar a herdeira e agradeceu as dicas que recebeu dos internautas.

Ela contou que definiu uma rotina de alimentação para a pequena."Hoje foi o primeiro dia que a Mavie não mamou no peito nenhuma vez. Coloquei em prática o que vocês me falaram dela ter uma rotina muito certinha de horários e comidinhas", iniciou.

Em seguida, relembrou que Mavie teve dificuldades em aceitar a mamadeira."Ela demorou quase oito meses para pegar mamadeira. Na primeira vez, até para tomar água, foi difícil. A Mavie não aceitava o bico. Agora, ela até pega, mas não é aquela coisa de: 'Ah, viu uma mamadeira e pega'. Às vezes ela toma com mais facilidade, às vezes ela não quer. E hoje ela tomou super bem, e tomou comigo, o que não acontecia", detalhou ela, explicando que pretende continuar amamentando a pequena no período da noite, por enquanto.

Confira o registro:

Mavie ganha brinquedoteca na casa dos avós

Filha de NeymarJr e BrunaBiancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, ganhou uma nova brinquedoteca na casa dos avós maternos. A mãe dela compartilhou um vídeo com detalhes do espaço, que foi feito especialmente para a neta.

O espaço foi decorado em tons claros e com várias atividades para Mavie, como uma área suspensa para brincadeiras, uma cozinha de brinquedo, uma piscina de bolinhas e até uma penteadeira.

Bruna ficou encantada ao conhecer o local. "A casa dos avós da Mavie merecia uma brinquedoteca, né? Eu e a Mavie estamos apaixonadas por este cantinho, que com certeza será palco de memórias inesquecíveis e momentos de muita alegria!", disse ela na legenda.