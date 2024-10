Bruna Biancardi detalha adaptação de Mavie com Neymar Jr na Arábia Saudita

Morando com Neymar Jr na Arábia Saudita, Bruna Biancardi conta como a filha, Mavie, está se adaptando à mudança de país

Nesta quinta-feira, 17, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre a adaptação de sua filha, Mavie, à nova vida na Arábia Saudita. Após se mudar para morar com o namorado e pai da pequena, Neymar Jr, a influenciadora digital contou como a menina está lidando com a mudança significativa.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores. Entre os questionamentos, ela recebeu dúvidas sobre a adaptação à nova vida no exterior. Bruna comentou que a família está se adaptando bem e revelou que começaram a se preparar para essa mudança durante uma viagem recente.

Bruna explicou que, como celebraram o primeiro aniversário da filha em um resort por lá, já começaram a preparar Mavie para a nova rotina. Apesar das mudanças, a influenciadora destacou que a bebê está se adaptando super bem ao novo ambiente: “Sim, no Red Sea começamos a acordar mais cedo e, agora, já nos acostumamos”, disse.

“Às vezes demoro para dormir à noite, mas a Mavie já está com um horário melhor e mais parecido com a rotina que ela fazia no Brasil”, disse Bruna, que também falou sobre a diferença climática e o calor extremo do país novo: “Agora, os dias estão menos quentes por aqui. Estamos amando sair um pouquinho no final da tarde e à noite”, contou.

“Está bem gostoso, dizem que em novembro faz frio, vamos ver", Bruna declarou sobre a nova vida na Arábia Saudita. É bom lembrar que Biancardi e Neymar Jr se mudaram para a Arábia Saudita já que o jogador está atuando no clube Al Hilal. Atualmente, ele se recupera de uma lesão e está treinando para voltar aos campos após passar por uma cirurgia.

Bruna Biancardi revela detalhes do quarto de Mavie na Arábia Saudita:

Recentemente, Bruna Biancardi dividiu detalhes de um cômodo bastante especial na residência onde está atualmente, na Arábia Saudita. Em seu Instagram oficial, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr mostrou um pequeno espaço do quartinho de Mavie, filha do casal. No vídeo publicado nos stories, é possível perceber alguns detalhes do local.

Ao filmar a pequena Mavie brincando em seu espaço, a influenciadora ainda revelou a existência de uma piscina de bolinhas no quarto. Em uma publicação seguinte, a companheira de Neymar compartilhou a decoração do teto, que possui nuvens artificiais presas acima da cama da herdeira; confira os registros do quartinho de Mavie.