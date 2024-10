Bruna Biancardi compartilha momentos ao lado de Neymar, Mavie e Davi Lucca

Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar novos momentos ao lado de Neymar, Mavie e Davi Lucca

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar novos momentos de seus dias no The Red Sea Project, resort localizado em uma ilha na costa ocidental da Arábia Saudita. Nas imagens, ela aparece na companhia do jogador Neymar, da filha, Mavie, e de Davi Lucca, primogênito do craque, e de alguns amigos.

Nos cliques do Instagram, a família aparece aproveitando momentos na praia e curtindo o resort, desfrutando de todas as suas atrações, que incluem a gastronomia local, passeios de bicicleta, piscina e a paisagem paradisíaca. E o destaque das fotos é Mavie, que surge se divertindo com todos os participantes da viagem. "Momentos", escreveu Bruna na legenda.

Festa de Mavie

Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou alguns detalhes da festa de Mavie, que completou 1 aninho de vida no domingo, 6.. Nos stories do Instagram, ela mostrou detalhes da decoração da festa, que contou com fotos da pequena, além de um bolo de aniversário decorado com morangos.

Em outro momento, a pequena surgiu usando um look de crochê na cor branca, com direito a calça e um body com abertura nas costas. Enquanto mostrava a bebê 'desfilando' com a produção, Bruna Biancardi se derreteu de amores. Já Neymar Jr. compartilhou um clique romântico na companhia da namorada."Mamãe e papai", escreveu ele nos stories do Instagram.

Vale lembrar que além da festa na Arábia Saudita, a herdeira dos famosos também ganhará um evento especial no Brasil. A segunda comemoração de Mavie acontecerá em novembro, mês em que Neymar Jr conseguiu uma folga do clube Al-Hilal, onde joga atualmente. Dessa forma, o atleta poderá desembarcar no país de origem para celebrar a segunda festa da filha ao lado da família no Brasil.