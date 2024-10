Erro de edição em foto compartilhada por Neymar Jr chama a atenção

O que aconteceu? Internautas percebem um detalhe inusitado em uma das fotos compartilhadas por Neymar Jr e um erro de edição repercute na web

Nesta terça-feira, 8, o jogador de futebol Neymar Jr abriu um álbum de fotos de momentos que viveu ao lado dos amigos e familiares em um resort de luxo na Arábia Saudita para celebrar o aniversário da filha Mavie, de 1 ano. No entanto, um detalhe em uma das fotos chamou a atenção: um erro de edição.

Em uma das fotos, Neymar apareceu rodeado pelos amigos, a namorada, Bruna Biancardi, e o filho mais velho, Davi Lucca. No canto, uma das amigas do atleta apareceu de biquíni verde e com um erro de edição na região da barriga.

Na imagem, os internautas perceberam que surgiu a imagem de uma mão na barriga da mulher, o que demonstrou que algum tipo de edição foi feita na imagem. Então, os fãs fizeram vários comentários sobre o equívoco na internet. “Parece que o editor vai ser demitido, não é mesmo?”, brincou um internauta. “Se reparar bem é a mão dela mesma”, declarou outro. “Photoshop de milhões”, declarou mais um.

Por enquanto, o atleta não comentou sobre a suposta edição na imagem.

Suposto erro de edição chama a atenção em foto dos amigos de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Suposto erro de edição chama a atenção em foto dos amigos de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Neymar Jr em clima de romance

Nesta segunda-feira, 7, Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar um clique romântico na companhia de Bruna Biancardi. O casal está hospedado em um resort de luxo na Arábia Saudita para comemorar o aniversário da filha, Mavie, que completou um ano no último domingo, dia 6.

"Mamãe e papai", escreveu ele nos stories do Instagram. No registro, o jogador apareceu deitado no ombro da influenciadora, ambos estavam sorrindo.