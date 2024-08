Brasileiros debocham de medalhista após like em tuíte com crítica a Rebeca Andrade

"Não merece o ouro", sugeria o tuíte sobre Rebeca Andrade curtido pela medalhista olímpica Sunisa Lee, em 2021, durante os Jogos de Tóquio

Rebeca Andrade conquistou mais uma medalhaolímpica para o Brasil, nesta quinta-feira (1). Desta vez, a ginasta ficou em segundo lugar na etapa individual da competição, atrás da norte-americana Simone Biles e à frente da colega dela Sunisa Lee, que já deu o que falar entre os brasileiros durante os Jogos de Tóquio.

Na ocasião, a jovem curtiu um tuíte falando mal de Rebeca, momento que foi resgatado após ela pontuar menos que a brasileira nas Olimpíadas de Paris.

"Rebeca deveria levar o ouro", dizia uma internauta que foi respondida por outra: "Ela literalmente saiu dos limites duas vezes no chão e perdeu apenas quatro décimos por isso". A resposta da usuária do X foi curtida por Sunisa.

No evento, Rebeca levou o ouro à frente de Mykayla Skinner, dos EUA, e de Seojeong Yeo, da Coreia do Sul. Além disso, durante os Jogos de Tóquio, a brasileira ficou atrás de Sunisa na fase geral individual, garantindo uma medalha de prata para o Brasil.

Sunisa Lee curte tuíte sobre Rebeca Andrade (Foto: Reprodução/X)

Atitude de Sunisa confunde internautas

Durante a competição desta quinta-feira (1), a atleta norte-americana cumprimentou Rebeca pelo desempenho ao longo das provas. Apesar do like parecer coisa do passado a Sunisa, os brasileiros não se esqueceram e trouxeram o assunto à tona:

"A Sunisa Lee indo cumprimentar a Rebeca? Essa pir*nha literalmente curtiu um tuíte falando que a Rebeca não merecia ouro", disparou uma usuária do X.

“Cara, desculpa mesmo ter curtido aquele tweet contra vc, Rebecca, foi mal”



“Cara, problema, eu sou melhor que vc e te passei, é o que importa” pic.twitter.com/DLDzpkjcgs — Laís Gomes (@eulaisgomes) August 1, 2024

Ginasta é detonada nas redes

Com o fim da prova, em que Rebeca ficou com o segundo lugar, na frente da norte-americana. Brasileiros se juntaram para alfinetar Lee através da web: "Para você RESTOU o terceiro lugar. ATRÁS DA REBECA, Sunisa Lee, mocr**a, invejosa e recalcada", disparou uma torcedora brasileira. "Nos diga, Sunisa Lee, como que é a vista aí atrás da Rebeca. Diga, agora!", escreveu o outro.