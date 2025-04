Brad Pitt está enfrentando problemas no relacionamento, diz jornal

Ao que tudo indica, a vida não está fácil nem para Brad Pitt e o astro tem enfrentado problemas no relacionamento com jovem 29 anos mais nova

Ao que tudo indica, Brad Pitt tem enfrentado problemas para manter a chama acesa com a namorada Ines de Ramon, que é 29 anos mais nova que ele. De acordo com o Daily Mail, o motivo é a rotina de trabalho intensa do ator, que parece não querer parar tão cedo.

O próximo projeto do astro, Heart Of The Beast, está sendo filmado na Nova Zelândia. No entanto, Ines ficou em Los Angeles e o casal está enfrentando um fuso horário de 20 horas.

"Brad está tendo dificuldade para manter o amor vivo. Ele está fazendo tudo que pode para deixar Ines feliz. Isso significa levá-la para a Nova Zelândia para visitá-lo e enchê-la de presentes e surpresas especiais. Ele está realmente apaixonado por ela e quer que o relacionamento continue firme", revelou uma fonte.

Juntos desde 2022, o casal está prestes a completar três anos de namoro e o ator fará de tudo para estar com a amada na data especial. "Eles estão muito apaixonados e felizes por estarem em um relacionamento saudável. Brad ama estar com uma mulher que não é atriz, porque não há competição. Cada um tem sua carreira e não há inveja", completou o informante.

Golpe

O ator Brad Pitt foi envolvido em um golpe que foi aplicado em uma mulher na França. Uma senhora de 53 anos perdeu uma fortuna de R$ 5 milhões ao enviar dinheiro para um golpista achando que estava trocando mensagens com o astro de Hollywood e que os dois viviam um relacionamento à distância. Ao ver a repercussão do caso, o artista se pronunciou por meio de seu representante oficial.

O porta-voz de Pitt disse que o ator não possui contas nas redes sociais. “É horrível que os golpistas se aproveitem do forte vínculo entre fãs e celebridades. Este é um lembrete importante para não responder a mensagens não solicitadas, especialmente de atores que não estão presentes nas redes sociais”, afirmou na declaração oficial.

A mulher disse que caiu em um golpe de inteligência artificial. Ela acha que Brad Pitt estava enviando presentes de luxo para ela e pagou falsos boletos da alfândega para liberar os mimos. Logo depois, os golpistas fingiram que o ator estava em um hospital para tratamento do câncer e pediram dinheiro para pagar o tratamento. Ela recebeu imagens falsas do artista e caiu na armação.

Em uma entrevista na emissora TF1, a mulher justificou sua atitude em acreditar que falava com o ator. “Existem poucos homens que escrevem para você assim. Eu amava o homem com quem estava falando. Ele sabia como falar com as mulheres. No começo, pensei que era falso, mas não entendia realmente o que estava acontecendo comigo”, afirmou ela, que estava em processo de divórcio de um empresário milionário.

