Bianca Andrade mostra fotos de seu Natal e agradece presença de Fred

Após comemorar o aniversário de Cris em festas separadas, Bianca Andrade mostra que Fred marcou presença no Natal em sua mansão; veja

O Natal na mansão de Bianca Andrade, na Granja Viana, em São Paulo, foi muito especial. Isso porque, a empresária montou uma festa com tema de Mickey e Minnie para o seu filho Cris, de três anos. Diferente do aniversário dele, Fred não fez um evento separado e marcou presença na comemoração.

Em sua rede social, a influenciadora postou registros do momento e impressionou com os detalhes. No jardim, uma decoração temática foi montada nas cores em vermelho e ela ainda colocou um look de Minnie para a ocasião. De origem humilde e ex-moradora da favela do Complexo da Maré, Bianca Andrade falou sobre ser grata pelo que tem hoje, ela ainda agradeceu o pai de seu herdeiro por ter marcado presença na reunião familiar.

"NATAL MÁGICO DO GUDUGO. Inexplicável ver os olhinhos desse pequeno brilhando de felicidade. Esse natal foi literalmente um sonho (juro que queria morar nele pra sempre! Rs). Obrigada família por tanta energia de paz dessa noite. Amo vocês tanto. Obrigada papai Fred por fazer a noite do nosso nenein ainda mais especial", escreveu.

"QUE NATAL! Tô flutuando de felicidade! Poder proporcionar esse sonho hoje pro meu filho é inexplicável. Quem é mãe e veio de onde eu vim sabe do que eu tô falando. Eu sou realmente muito, mas muito GRATA", declarou ao postar as fotos.

Por fim, a ex-BBB deixou um comentário na publicação dos cliques de Natal de Fred. "Obrigada por ter participado do natal mágico do Guduguinho, papai", falou para o seu ex.

Por que Bianca Andrade e Fred fizeram festas separadas para Cris?

Em agosto deste ano, Bianca Andrade e Fred fizeram festas de aniversário separadas para Cris. Diferente das outras vezes, ex-casal não comemorou a data junto e a influenciadora explicou que a decisão partiu do jornalista.

"Foi o pai que propôs as duas festas, no começo fiquei meio assim, falei: 'por que?', depois a gente conversou, porque de fato são dois mundinhos... No final, foi ótimo pra todo mundo, pros dois... Mas, por mim, ele pediu, então vamo embora", compartilhou que a iniciativa de festas separadas partiu de Fred.

