Bianca Andrade fala sobre Fred ter optado por festas separadas do filho

Após ter feito festas separadas para o filho, a pedido de Fred, Bianca Andrade fala sobre ter sido pega de surpresa pela decisão do ex

A influenciadora Bianca Andrade abriu o jogo sobre a decisão de Fred no último aniversário do filho deles, o pequeno Cris, de três anos. Após comemorarem juntos nos últimos anos, desta vez, o ex-BBB pediu para que os eventos fossem separados.

Acatando o pedido, a empresária do ramo de maquiagem então fez uma celebração em sua mansão para o herdeiro com um tema bem simples. Depois da festa com a mãe, Cris teve uma no buffet com personagens de heróis com o pai. Em conversa no PodDelas, Boca Rosa então explicou e esclareceu que a sugestão veio de Fred. Inicialmente, ela achou estranhou, mas depois viu pelo lado bom.

"Foi o pai que propôs as duas festas, no começo fiquei meio assim, falei: 'por que?', depois a gente conversou, porque de fato são dois mundinhos... No final, foi ótimo pra todo mundo, pros dois... Mas, por mim, ele pediu, então vamo embora", compartilhou que a iniciativa de festas separadas partiu de Fred.

Vale lembrar que, no último ano, os papais apareceram vestidos com looks combinando para a festa de dois anos do herdeiro que teve o tema de safári.

Bianca Andrade surpreende com festa bem simples para o filho

A festa de três anos que Bianca Andrade fez para seu filho, Cris, fruto do relacionamento que viveu com o ex-BBB Fred, chamou a atenção por sua simplicidade e por levar um tema "raiz", inspirado nos anos 2000.

A empresária do ramo de maquiagem compartilhou cliques do evento e revelou como foi a mesa. Decorada em azul, com papeis, balões, ursinho e fotos do aniversariante, que inclusive teve seu rosto estampado no bolo, a decoração teve um ar de passado com caseiro, o que deu um clima bastante afetivo.

Na legenda da publicação, Boca Rosa explicou que a festa foi feita em cima dos pedidos de Cris. "Uma das coisas que mais me fascina em ser mãe é entrar no mundinho deles. Quando perguntei para o gudugo qual o tema da festa de 3 anos dele, a resposta me surpreendeu: mamain eu quero a festa do Mimi (é um ursinho de pelúcia pequenininho que nem tem mais olho, mas o Cris é louco apaixonado a ponto de fazer a festa em homenagem a ele kk). Ainda pediu para ser tudo azul que é a sua cor favorita, mas que a roupa dele seria de Saci Pererê, a minha de Olaf, a vovó de Minion, o tio de vaca e assim foi… queria pula pula igual ano passado, mas com pique nique com cuscuz, pipoca, biscoito de tomate, pão de queijo e brigadeiro", falou que fez tudo o que ele pediu. Veja mais aqui.