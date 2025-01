Biah Rodrigues cita dor e sangramento em relato sobre amamentação: 'Nunca vi'

A influenciadora digital Biah Rodrigues fez um novo desabafo sobre as dificuldades enfrentadas durante a amamentação dos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues usou as redes sociais para fazer um novo desabafo sobre as dificuldades enfrentadas durante a amamentação dos gêmeos Zion e Angelina, de seis meses. Casada com o sertanejo Sorocaba, ela contou nesta quinta-feira, 30, que sente dor e sangramento ao alimentar os pequenos e que tem realizado tratamento com laser.

"Tenho experiência com o Theo e a Nanda, e cada um mamou dois anos. Nunca vi o peito rachar depois que o bebê está grande, de eu amamentar e ordenhar chorando. Todo dia querendo desistir, porque quem amamentou sabe como dói. Mas graças a Deus, depois de muito laser, paciência e renúncia, tem cicatrizado", contou ela, que é mãe de Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 3.

Apesar das dificuldades, ela pretende continuar amamentando os gêmeos. "Amo amamentar, essa conexão e saber que eles estão recebendo da gota de ouro, que é o alimento número 1 do mundo. Graças a Deus por eu ter leite, rede de apoio e essa condição. Até onde eu puder ir, vou sem medo", concluiu.

Biah Rodrigues falou sobre a amamentação recentemente

No início do mês, Biah Rodrigues compartilhou várias fotos amamentando os pequenos e falou sobre a experiência. "6 meses de amamentação exclusiva do tete da mamãe. Que privilégio foi ser a única fonte de alimentos de vocês, meus filhos..… é difícil? Muito! Pensei em desistir? Todos os dias! Mas o Senhor me fortalecia a cada oração… meu coração está transbordando gratidão… Obrigada mãe, por ser a minha maior apoiadora", disse a influenciadora digital no começo do texto.

Em seguida, Biah deixou um recado para as mamães que estão vivendo essa mesma fase. "Se você mamãe que está aí nessa fase hoje, te encorajo a continuar, as noites não são fáceis, mas vai passar. E se você mamãe que por algum motivo não conseguiu amamentar, tenho certeza que você deu o seu melhor nas suas condições, seja a rede de apoio que alguém precisa, incentive a amamentação", completou.

