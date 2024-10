Bia Miranda é neta de Gretchen? Entenda o parentesco entre as famosas

Você sabia? Apesar de chamar Gretchen de avó, Bia Miranda não é neta legítima da cantora; entenda a ligação familiar entre as duas

O nome de Bia Miranda ficou entre os assuntos mais comentados nos últimas dias após a influenciadora digital revelar em suas redes sociais que estava grávida do segundo filho. A notícia ocorreu em meio ao anúncio conturbado do término do namoro com Samuel Sant'Anna, mais conhecido na internet como Gato Preto.

Bia ficou famosa após participar de 'A Fazenda 14', da Record TV. Na época, anunciada como neta de Gretchen, ela entrou primeiramente no Paiol e, por votação do público, conseguiu uma vaga no reality show rural.

A jovem, inclusive, chegou à final e conquistou o segundo lugar do programa - Bárbara Borges foi a campeã da edição. Agora, com o nome de Bia Miranda em evidência novamente, internautas passaram a questionar qual o verdadeiro parentesco entre ela e Gretchen.

Isso porque, na verdade, Jenny Miranda, mãe de Bia, não é filha biológica da eterna 'Rainha do Rebolado'. Em 2010, a influenciadora namorou Thammy Miranda, herdeiro de Gretchen e, com isso, passou a considerar a cantora como mãe.

Recentemente, em entrevista ao 'Chupim Metropolitana', Jenny revelou que a famosa cogitou adotá-la de fato, mas chegou a cancelar o pedido na Justiça após um grande desentendimento entre ela e Bia.

Atualmente, devido a briga, Jenny e Bia não se falam e travam uma batalha. Gretchen, que também não possui contato com a influenciadora, já contou que conversa normalmente com a 'neta de consideração'.

Vale lembrar que Bia Miranda é mãe do pequeno Kaleb, de 3 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. O casal anunciou o fim da união em agosto deste ano.

O término conturbado de Bia Miranda e Gato Preto

Ex-namorado de Bia Miranda, o influenciador Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 2, para informar ao público que sua relação com a jovem não tem mais volta.

Nos últimos dias, o nome do ex-casal ficou entre os assuntos mais comentados após a neta de Gretchen revelar que estava grávida do segundo filho. Agora, por meio de seu Instagram, Samuel revelou que Bia já seguiu a vida e não está mais gestando.

"Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já tá seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha", escreveu ele. Em seguida, Samuel Sant'Anna explicou que ficará um tempo ausente da internet e depois retornará com seus conteúdos diários.