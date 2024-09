Exposição e barracos: Veja cinco vezes em que Bia Miranda chocou a web com sua intimidade

Conhecida como neta de Gretchen, intimidade de Bia Miranda é marcada por polêmicas pessoais

Desde que surgiu na mídia, Bia Miranda (20), que também é conhecida como neta de Gretchen, tem causado com detalhes de sua intimidade. Vice-campeã de A Fazenda 14, a influenciadora voltou a causar polêmica ao confirmar que está grávida de seu segundo filho, três meses depois de finalizar a primeira gestação. Em meio à comoção nas redes sociais, a CARAS Brasil reuniu algumas das confusões que a carioca tem causado no mundinho dos famosos. Confira agora:

Vítima de assédio

Ainda durante sua participação em A Fazenda 14, Bia chocou os colegas de confinamento e o público do programa ao expor que já havia sido vítima de assédio ainda menor de idade. Com recém completados 18 anos, a garota chorou ao relatar o caso ao vivo durante uma votação do reality. "Eu fui abusada aos 6 anos de idade, sem minha mãe e meu pai do meu lado. Eu era queimada por cigarro", disparou.

Traiu namorado

Poucos meses depois de deixar o confinamento, Bia chamou atenção ao finalizar seu relacionamento com Gabriel Roza, marcado por altos e baixos. O rapaz, inclusive, revelou que foi vítima de diversas traições, as quais ele sempre perdoava. Uma delas foi com DJ Buarque, com quem Bia começou a namorar e teve seu primeiro filho, Kaleb.

Recentemente, Gabriel expos que Bia já o traiu com seu próprio irmão. "Eu perdoava porque sou de coração bom. Ela chorava, prometendo que nunca mais faria isso. Ela teve a coragem de ficar com meu irmão enquanto ainda namorava comigo", completou.

Suposto cárcere privado

Apesar de mostrar uma vida tranquila, Bia e Buarque enfrentaram diversas críticas e especulações nos últimos meses. Isso porque surgiram boatos de que Bia estava sendo mantida em cárcere pelo namorado e sofrendo com maus tratos. O caso foi finalizado após Jenny Miranda, mãe da influenciadora, levar a polícia à casa da filha.

Namoro com Gato Preto

Em agosto, nove dias depois de anunciar o término com Buarque, a ex-Fazenda deu o que falar ao anunciar que estava namorando com o influenciador Samuel Santanna, famoso pelo apelido Gato Preto. Nas redes sociais, os dois constantemente soltavam indiretas e provocações, rendendo ainda mais comentários.

Vídeo em motel

No último mês, Bia deu o que falar novamente após ser filmada na cama de um motel após ter relações com Gato Preto. Na ocasião, o rapaz compartilhou nas redes sociais um registro lamentando que a namorada ficou cansada durante a madrugada agitada do casal.