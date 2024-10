Gato Preto entrega fim definitivo com Bia Miranda: 'Não quero mais saber'

Em meio à polêmica com Bia Miranda, Gato Preto revelou que a ex já seguiu em frente após o término e não está mais grávida

Ex-namorado de Bia Miranda, o influenciador Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 2, para informar ao público que sua relação com a jovem não tem mais volta. Nos últimos dias, o nome do ex-casal ficou entre os assuntos mais comentados após a neta de Gretchenrevelar que estava grávida do segundo filho.

Além disso, Bia e Samuel trocaram farpas na web devido à gestação, anunciada somente depois do término entre os dois. Na terça-feira, 1, inclusive, ele chegou a compartilhar o trecho de uma conversa com a influenciadora onde marcavam um encontro para conversar e resolver a situação.

No entanto, ao que tudo indica, a história entre Bia Miranda e Gato Preto chegou ao fim. Por meio de seu Instagram, o ex da famosa revelou que ela já seguiu a vida e não está mais grávida. "Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já tá seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha", escreveu.

Em seguida, Samuel Sant'Anna explicou que ficará um tempo ausente da internet e depois retornará com seus conteúdos diários. "Vou esperar acabar essas polêmicas com meu nome e voltar com meus seguidores reais", declarou ele, por fim.

Ex de Bia Miranda anuncia fim definitivo do namoro - Reprodução / Instagram

Bia Miranda curte praia com amigos após término do namoro

Ao que tudo indica, Bia Miranda já superou o término do seu namoro com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. O casal terminou no último final de semana e no dia seguinte a influenciadora digital anunciou que está grávida.

Nesta terça-feira, 1º, a famosa mostrou que aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia ao lado de alguns amigos. Em seu Instagram Stories, Bia compartilhou alguns registros dos momentos de diversão; confira detalhes!