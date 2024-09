Jenny Miranda, ex-A Fazenda 15, falou sobre a gravidez da filha, Bia Miranda, que anunciou estar esperando um filho de seu ex-namorado, o Gato Preto

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda falou sobre o anúncio da gravidez de sua filha, Bia Miranda. A jovem anunciou neste domingo, 29, que está esperando um filho de seu ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto.

Em um áudio enviado ao portal Leo Dias, Jenny contou que ficou sabendo da informação por meio das redes sociais. “Já cansei de tentar ajudar, e não quero mais meu nome em polêmicas. Estou em outra fase da minha vida, e como mãe e avó, novamente, está sendo difícil pra mim assimilar tudo isso. Então, o que eu posso fazer agora é desejar que ela e o bebê tenham muita felicidade, saúde e sabedoria, né?”, desejou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Bia Miranda confirma que está grávida do ex-namorado Gato Preto

Neste domingo, 29, a influenciadora Bia Mirandausou seus stories no Instagram para contar que está grávida de seu ex-namorado, o Gato Preto. Ela já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o DJ Buarque.

A notícia veio à tona no mesmo dia em que ela anunciou o término do relacionamento com Gato Preto. "Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", inicou Bia, em um perfil reserva que ela tem no Instagram.

"Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahah", encerrou a influenciadora. Ela ainda contou a novidade ao ex-namorado por meio de uma videochamada e compartilhou print da reação dele. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu ele em um storie.

Após Bia Miranda confirmar a novidade em seu perfil, Gato Preto voltou a se manifestar sobre a chegada de mais um filho.