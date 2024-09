Quem é o primeiro filho de Bia Miranda? Conheça Kaleb

Bia Miranda anunciou que está grávida pela segunda vez. Conheça o primeiro filho dela, Kaleb, de apenas 3 meses

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda anunciou que está grávida pela segunda vez. Ela está no início da gestação de um bebê fruto do namoro com influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto. Com isso, que tal relembrar quem é o primeiro filho dela?

Bia é mãe de Kaleb, um bebê de quase quatro meses de vida. Ele é fruto do namoro dela com o DJ Buarque, de 34 anos. Ela e o pai do bebê ficaram juntos por pouco mais de um ano, mas se separaram após a chegada da criança.

Na época do nascimento do filho, Buarque celebrou a novidade: “Beatryz, o que você fez hoje foi a coisa mais forte e linda que eu já vi em toda a minha vida. Obrigado pelo meu maior presente”.

No início de setembro, Bia Miranda organizou uma festa de mesversário para o filho com o tema da animação Os Incríveis. "3 meses meu amor, meu Pituquinho. Te amo, príncipe. E seu hoje é: Os Incríveis. 3 meses que o amor da minha vida nasceu, que me deu uma razão pra acordar todos os dias, que me deu uma razão pra viver, pra trabalhar. Pra que tudo que você me peça eu possa te dar, mimado sim, vai ser tipo cidade de Deus “virei playboy”", disse ela.

Confira as fotos de Bia Miranda com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda (@biamiranda0.21)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda (@biamiranda0.21)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda (@biamiranda0.21)

O anúncio da segunda gravidez de Bia Miranda

Neste domingo, 29, a influenciadora Bia Miranda usou seus stories no Instagram para contar que está grávida de seu ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto. Ela já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o DJ Buarque.

A notícia veio à tona no mesmo dia em que ela anunciou o término do relacionamento com Gato Preto. "Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", inicou Bia, em um perfil reserva que ela tem no Instagram.

"Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahah", encerrou a influenciadora. Ela ainda contou a novidade ao ex-namorado por meio de uma videochamada e compartilhou print da reação dele. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu ele em um storie.