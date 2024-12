Bela Gil homenageia a irmã, Preta Gil, sobre cirurgia delicada do câncer

A cantora Preta Gil é exaltada pela irmã, a culinarista Bela Gil, após ser submetida a um procedimento de cerca de 18 horas para retirar tumores

A apresentadora e chef Bela Gil exaltou a força da irmã, a cantora Preta Gil, após a artista se submeter a uma cirurgia delicada para retirada de tumores, que iniciou na manhã desta quinta-feira, 19. O procedimento pode durar até 18h. A culinarista, então, prestou uma homenagem à artista no Instagram e reforçou o seu apoio.

No post de Bela, a apresentadora resgatou uma foto da infância das duas, de quando ainda era uma criança e posou no colo da irmã mais velha. Ela também compartilhou uma foto de meses atrás, de quando acompanhou a irmão no hospital.

"Tô com você sempre, na energia do amor e da cura. Te amo gigante, irmã!", escreveu na legenda da publicação, que é ilustrada por registros das duas juntas.

Confira, abaixo, a publicação:

Diagnóstico

Após ser considerada curada de um tumor no intestino em 2023, novos exames em agosto deste ano trouxeram notícias preocupantes sobre a cantora: o câncer havia retornado e se espalhado para outras regiões do corpo. Foram identificados dois tumores nos linfonodos, estruturas que ajudam na defesa do organismo, um nódulo localizado no ureter, responsável por transportar a urina dos rins à bexiga, e metástase no peritônio, membrana que reveste os órgãos do abdômen.

Médicos atualizam previsão de término do procedimento

Nesta quinta-feira, 19, Preta Gil está passando por uma nova cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para a retirada de tumores. A cantora foi diagnosticada em janeiro de 2023 com um adenocarcinoma e chegou a realizar tratamento, mas em agosto de 2024 revelou que a doença havia retornado.

Ao Gshow, a assessoria de Preta informou que o procedimento tem uma estimativa de duração de 18 horas. A artista entrou no centro cirúrgico às 6h da manhã e deve concluir a operação por volta da meia-noite.

Mais cedo, Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, tranquilizou os fãs ao atualizar sobre a cirurgia da cantora, destacando que a longa duração já era prevista e tudo estava programado para ter sucesso no procedimento. "Olá, pessoal. Sei que muitos estão mandando energias positivas para Preta. Ela vai ficar bem! É uma cirurgia demorada mesmo e tudo foi programado para ser feito com calma e tranquilidade. Assim que tivermos mais informações voltamos para falar. Ela está com os melhores e bem preparada! Sei que estamos todos ansiosos, mas vai ficar tudo bem!", disse. Confira!

