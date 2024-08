Avião da Voepass faz pouso de emergência após pane elétrica

Dias após queda do avião da Voepass em Vinhedo, outra aeronave da companhia vira notícia ao fazer pouso de emergência depois de problema; veja

Após quase uma semana da queda do avião da Voepass em Vinhedo, em São Paulo, uma aeronave da companhia apresentou pane elétrica nesta quinta-feira, 15, e precisou fazer um pouso de emergência. As informações foram dadas ao vivo pelor Jornal da Band.

A jornalista Adriana Araújo então deu a notícia ao público logo ser informada do que tinha acontecido em instantes. "Um avião da Voepass precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Uberlândia, em MG, depois de uma pane elétrica", avisou.

Em seguida, a apresentadora disse que o modelo que passou pelo problema foi um ATR e tinha saído de Rio Verde, no interior de Goiás, com destino ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo. "Segundo funcionários, uma pane no sistema apagou o computador de bordo, a companhia disse que foi um 'pouso técnico' e que os 38 passageiros vão ser realocados para chegarem em Guarulhos", avisaram no momento em que a notícia chegou.

Ainda nesta quinta-feira, 15, um avião de pequeno porte caiu em Mato Grosso e fez cinco vítimas. O dono da aeronave faleceu e, além de empresário, ele era ex-presidente de um time de futebol.

É bom lembrar que o avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Situação do avião da Voepass e denúncias sobre ele são reveladas

Na noite desta segunda-feira, 12, o Jornal Nacional, da Globo, revelou com exclusividade algumas imagens de como estava o avião da Voepass antes da trágica queda na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, em São Paulo.

Na matéria anunciada por Renata Vasconcellos foi mostrado como estava a cauda do avião, que havia sofrido alguns danos em um pouso em março. Além disso, exibiu-se óleo escorrendo em alguns pontos da aeronave e também uma parte ralada sem tinta. A estrutura interna de um dos pneus estava exposta.

Segundo o jornal, os danos foram relatados às autoridades depois de uma viagem entre Recife e Salvador. Uma funcionária da empresa, que deu entrevista sem se identificar, contou que um dos pneus estourou no momento da decolagem. Os pedaços de borracha danificaram o sistema hidráulico do ATR-72, o que dificultou o pouso. Saiba mais aqui.