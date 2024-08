Arni Alberto Spiering: saiba quem era o dono do avião que caiu em MT

Empresário e dono do avião que caiu em Mato Grosso nesta quinta-feira, 15, Arni Alberto Spiering foi também ex-presidente de clube de futebol

Um avião de pequeno porte caiu na região rural de Mato Grosso nesta quinta-feira, 15, e o dono da aeronave, Arni Alberto Spiering, estaria entre uma das cinco vítimas. Além de empresário do ramo de sementes e combustíveis, o senhor era ex-presidente de um clube de futebol, o União de Rondonópolis.

Logo após sair a notícia do acidente fatal, o clube se manifestou fazendo uma homenagem para ele. Arni assumiu o posto no União em 2009 e ficou até 2010, ano em que o time conseeguiu a conquista do único título da equipe no Campeonato Mato-grossense.

"É com profundo pesar que a equipe do União Esporte Clube recebe a triste notícia do falecimento do senhor Ari Alberto Spiering, ex-presidente do nosso time. Expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos neste momento de dor e luto", lamentaram a partida repentina dele.

Além de Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto seriam as vítimas, conforme divulgado pelo G1. Totalizando cinco pessoas mortas. Segundo o G1, Arni estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. Nesta quinta, ele saiu do local para voltar para casa logo no início da manhã, quando ocorreu o acidente.

Nas redes sociais, Arni compartilhava fotos ao lado da esposa. Eles teriam se casado em 2019. Além disso, o empresário ganhou destaque, em 2017, com a expansão da empresa dele. De acordo com o site da companhia, a notoriedade era um sonho realizado por ele, que fundou o empreendimento há 40 anos e buscava sempre inovar.

O acidente do avião em Mato Grosso

Segundo a Polícia Civil, a aeronave teria explodido no momento da queda a 80 quilômetros da cidade. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar as causas do acidente. A situação do avião era regular e estava registrado no nome do empresário, que era dono de uma empresa de sementes no Mato Grosso.

🚨VEJA: Esse é o Arni Alberto Spiering, empresário que morreu após queda de um avião, em Apiacás, Mato Grosso.



Ele era conhecido por seu trabalho no ramo de transportes de combustíveis e sementes. pic.twitter.com/bSzJqVMSM5 — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) August 15, 2024