Situação do avião da Voepass e denúncias sobre ele são reveladas; veja

No Jornal Nacional, imagens de situação do avião da Voepass antes da tragédia são reveladas e denúncias também são expostas; confira

Na noite desta segunda-feira, 12, o Jornal Nacional, da Globo, revelou com exclusividade algumas imagens de como estava o avião da Voepass antes da trágica queda na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, em São Paulo.

Na matéria anunciada por Renata Vasconcellos foi mostrado como estava a cauda do avião, que havia sofrido alguns danos em um pouso em março. Além disso, exibiu-se óleo escorrendo em alguns pontos da aeronave e também uma parte ralada sem tinta. A estrutura interna de um dos pneus estava exposta.

Segundo o jornal, os danos foram relatados às autoridades depois de uma viagem entre Recife e Salvador. Uma funcionária da empresa, que deu entrevista sem se identificar, contou que um dos pneus estourou no momento da decolagem. Os pedaços de borracha danificaram o sistema hidráulico do ATR-72, o que dificultou o pouso.

"Os colegas de empresa contaram que o pneu desse avião já estava com problema, precisando de troca, mas não foi trocado talvez porque entenderam que estava ok para voo. Ele já estava com problema por canta dessa lesão que pegou na superfície que freia o avião. O avião bateu a cauda no chão. O piloto possivelmente tentou fazer o que pôde, estava dentro dos seus treinamentos, e o que resultou é que contaram que parece que o avião até levantou um pouco o nariz por conta da descompensação”, revelaram.

Outro fato exposto no Jornal Nacional foi que, há vinte dias atrás, funcionários da Voepass encaminharam uma denúncia anônima para a Agência Nacional de Aviação Civil sobre outro problema no mesmo avião. A mensagem relatava um "grande vazamento de pressão da porta de serviço”. Em um vídeo, anexado à denúncia, dá para ver um vão entre a porta e a fuselagem.

"Essas frestas você consegue ver o ar, o horizonte. São frestas grandes. Muito barulho, aquele barulho de ventilação, de vento entrando no avião. E isso traz insegurança para o comissário que está ali pousando, decolando, e não sabe o que pode acontecer com aquela porta”, relataram.

É bom lembrar que vários especialistas suspeitam que a queda pode ter sido causada por acúmulo de gelo. Contudo, isso é apenas uma hipótese e as investigações continuam para descobrir o que realmente ocasionou o acidente que matou 62 pessoas.

No domingo, 11, o Fantástico mostrou matérias com as famílias de algumas da vítimas. A mãe de uma menina, de 3 anos, comoveu não apenas os telespectadores ao falar da filha falecida, como também a apresentadora Poliana Abritta, que quase desabou ao vivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Dono da casa onde caiu avião da Voepass tem atitude para homenagear vítimas

O dono da casa onde o avião da Voepass caiu na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, São Paulo, tomou uma atitude para homenagear as 62 vítimas do acidente. Luis Augusto Oliveira, que teve parte de sua propriedade atingida pela aeronave, colocou algumas coisas em seu quintal para celebrar o Dia dos Pais neste domingo, 11, lembrando das pessoas que morreram.

O analista de sistema então colocou um vaso de flores, uma vela e um chocolate, doce que seria para as crianças que também partiram na tragédia. O proprietário da residência então postou um vídeo mostrando a homenagem para as famílias. Veja mais aqui.

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.