Avião de pequeno porte cai em fazenda no Mato Grosso e faz vítimas

Em zona rural de Mato Grosso, avião de pequeno porte, que comportava até sete pessoas, cai nesta quinta-feira, 15, em fazenda

Após quase uma semana do acidente do avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, outra aeronave caiu no território brasileiro. Nesta quinta-feira, 15, uma de pequeno porte, que comportava até sete pessoas, protagonizou uma queda na zona rural de Mato Grosso.

Segundo primeiras informações divulgadas pelo G1, o bimotor King Air teria caído em uma fazenda, localizada na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires, em uma região conhecida como ‘Paredão’.

As vítimas seriam o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto. Totalizando cinco vítimas. Conforme divulgado pelo G1, Arni estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. Nesta quinta, ele saiu do local para voltar para casa logo no início da manhã, quando ocorreu o acidente.

Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento da queda a 80 quilômetros da cidade. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar as causas do acidente. A situação do avião era regular e estava registrado no nome do empresário, que era dono de uma empresa de sementes no Mato Grosso.

É bom lembrar que o avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Vídeo do avião que acabou de cair na zona rural de Apiacás, MT. A suspeita é que o avião transportava cinco pessoas.



Situação do avião da Voepass e denúncias sobre ele são reveladas

Na noite desta segunda-feira, 12, o Jornal Nacional, da Globo, revelou com exclusividade algumas imagens de como estava o avião da Voepass antes da trágica queda na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, em São Paulo.

Na matéria anunciada por Renata Vasconcellos foi mostrado como estava a cauda do avião, que havia sofrido alguns danos em um pouso em março. Além disso, exibiu-se óleo escorrendo em alguns pontos da aeronave e também uma parte ralada sem tinta. A estrutura interna de um dos pneus estava exposta.

Segundo o jornal, os danos foram relatados às autoridades depois de uma viagem entre Recife e Salvador. Uma funcionária da empresa, que deu entrevista sem se identificar, contou que um dos pneus estourou no momento da decolagem. Os pedaços de borracha danificaram o sistema hidráulico do ATR-72, o que dificultou o pouso. Saiba mais aqui.