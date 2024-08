Atleta chinesa é pedida em casamento após ganhar medalha olímpica de ouro

A atleta chinesa de badminton, Huang Yaqiong, viralizou após ser pedida em casamento, pouco depois de conquistar o ouro olímpico

Huang Yaqiong, a medalhista olímpica de ouro na categoria mista de badminton, passou por um momento inesperado pouco tempo depois de receber a medalha nas Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira (2). A jovem chinesa foi pedida em casamento pelo namora Liu Yuchen, que também atua no esporte.

No momento do pedido, o casal foi aplaudido e recebeu gritos de uma multidão que acompanhava a final do esporte, onde Huang e o parceiro de equipe Zheng Siwei derrotaram a dupla sul-coreana. Além disso, o momento foi transmitido nas imagens oficiais das Olimpíadas, o que trouxe ainda mais olhares ao casal e dividiu a opinião de internauatas:

"Que dia perfeito para a rainha Huang Yaqiong! Ganhou uma Olimpíada, com medalha de ouro, e ainda ganhou um anel de noivado do parceiro de vida dela", escreveu uma usuária do X. "O mais lindo de tudo é que ele levou o anel até as Olimpíadas e iria propor se ela ganhasse ou não", pontuou o outro.

Por outro lado, algumas pessoas classificaram a decisão do atleta com uma tentativa de ofuscar o momento da noiva: "Me desculpe, mas se alguém me pedisse em casamento depois de eu ganhar uma medalha, eu chutaria a b*nda dele... Você tentou roubar o momento de destaque dela!", disparou uma internauta. "Eu odiei esse pedido! Roubou totalmente a atenção e conquista dela", opinou a outra.

Quem é Huang Yaqiong

Huang Yaqiong nasceu no dia 28 de fevereiro de 1994, na cidade de Quanzhou, na China. Aos 30 anos, a jovem atleta já foi campeã mundial de badminton três vezes e já tem mais de 20 medalhas na coleção pessoal, sendo duas delas Olímpicas, uma de prata conquistada nos Jogos de Tóquio, em 2021, e a de ouro nos Jogos de Paris, ao lado do companheiro de Zheng Siwei.