Com a vitória do ouro por Beatriz Souza, os judocas Willian Lima e Larissa Pimenta puderam "completar" o pódio brasileiro na modalidade olímpica

Larissa Pimenta compartilhou um clique poderoso, nesta sexta-feira (2), após a vitória do primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris, por Beatriz Souza. Ela, que venceu o bronze, Bia e Willian Lima, que venceu a prata, fizeram um clique exibindo as medalhas e "completando" o pódio brasileiro na modalidade.

"O coração queima de orgulho", escreveu a judoca sobre o clique. Willian também se declarou às colegas do esporte nas redes: "Somos medalhistas olímpicos. Cada luta, cada dor e todo o suor derramado valeram a pena! Agradecemos a Deus por nos guiar e nos dar força ao longo desses muitos anos de treino e 15 anos de amizade. Hoje, celebramos a conquista olímpica juntos, como medalhistas e irmãos de batalha. Gratidão eterna!".

Uma publicação compartilhada por Willian Lima 🥋 (@wlima_)

Nos comentários da publicação, admiradores do esporte se encantaram pelo trio: "Que foto pesada!!! Quase que não carregou aqui", brincou uma usuária do Instagram. "Parabéns! Vocês foram demais", escreveu o outro. "O pódio mais lindo do mundo. Somos simplesmente o país do judô", comentou um torcedor.

Emocionada com a vitória, que marcou a conquista da primeira medalha de ouro do país nos Jogos Olímpicos, Bia chorou e agradeceu à família pela vitória, dedicando a conquista do prêmio para a avó, que morreu em junho deste ano.

Judocas Beatriz Souza, Willian Lima e Larissa Pimenta (Foto: Reprodução/Instagram)

Bia Souza reflete sobre autoestima

Pouco antes de competir nas Olimpíadas e vencer o primeiro lugar na categoria "acima de 78kg", a judoca refletiu sobre a autoestima e como o esporte a ajudou a gostar do próprio corpo:

"Além de ser minha ferramenta de trabalho (meu corpo), essa sou eu. (...) Tudo aconteceu e acontece por causa desse corpo. Observando pessoas à minha volta, na minha categoria e com a minha principal adversária técnica, Maria Suelen Altheman, eu aprendi que a melhor coisa que eu poderia fazer era amar meu próprio corpo", declarou ela.