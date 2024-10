Astrid Fontenelle comenta sobre envelhecimento: 'Não é estranho'

Aos 63 anos, Astrid Fontenelle comentou sobre seu processo de envelhecimento e também afirmou que nunca realizou procedimentos estéticos

Astrid Fontenelle foi a convidada do programa Conversa com Bial, que vai ao ar na Rede Globo nesta quarta-feira, 30. Em conversa com Pedro Bial, a apresentadora de 63 anos comentou sobre seu processo de envelhecimento.

A famosa ainda afirmou que optou por um processo mais natural e nunca passou por procedimentos estéticos. "Para mim não é estranho (ficar mais velha). Para eles (o público) também não é estranho porque o meu envelhecimento foi muito orgânico. Eu nunca mexi no meu corpo. Eu nunca mexi na minha cara. Quando ficou velho, o cabelo branco veio", disse.

Astrid ainda contou que adora trabalhar com pessoas mais jovens. "Eu nunca deixei de conviver com muita gente jovem. O meu marido é 17 anos mais jovem do que eu. Eu gosto de trabalhar com gente jovem. Eu gosto de ensinar para gente jovem. Eu não posso ver uma estagiária. Eu adoro. Trato com carinho porque a gente aprende".

Maternidade

"Sei bem que a palavra conselho é polêmica, mas dou em forma de conversas". A frase é de Astrid Fontenelle, que assume aconselhar Gabriel, de 15 anos, seu filho adolescente, e os amigos sempre por meio do diálogo. Agora, a apresentadora pode mostrar mais de seus bate-papos com pitacos e ensinamentos no programa Admiráveis Conselheiras (GNT).

"O fato de eu ser a mais velha nesses grupos todos faz com que a minha palavra, e a forma como me coloco, seja respeitada", diz, à CARAS Brasil. A atração promete trazer conversas de Astrid Fontenelle com mulheres 60+, debatendo temas sensíveis e dando visibilidade para a faixa etária.

Para a apresentadora, é importante trazer personalidades femininas com essa idade porque, geralmente o envelhecimento é ligado à invisibilidade e falta de oportunidades nos meios de comunicação. "Basta assistir à TV para constatar quantas mulheres mais velhas têm destaque."

Ela diz que lida bem com seu próprio envelhecimento, e entende que isso acontece por escolhas que tomou ao longo de sua vida. "Escolhi ter cabelo branco, escolhi não fazer procedimentos no rosto desde cedo, porque imaginava que lá na frente ia dar ruim de alguma forma. O resultado é que hoje falo a idade que tenho (também acho bobo mentir) e as pessoas dizem 'nem parece!'".

Leia também: Astrid Fontenelle se declara ao marido em data especial