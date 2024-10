Ary Mirelle revela perrengue durante casamento com João Gomes: 'Não deu'

Agora esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle compartilhou um perrengue que o casal passou durante a cerimônia de casamento

Agora esposa do cantor João Gomes,Ary Mirelle usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 22, para compartilhar um perrengue que o casal passou durante a cerimônia de casamento, que aconteceu nesta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife. Nos stories do Instagram, ela relatou que o anel não entrou no dedo do artista.

"Vou só contar do perrengue da aliança de João. Ele provou a aliança, entrou no dedo dele perfeito. Chegou no dia do casamento, a aliança não entrou, não deu. Ou ele inchou, eu não sei. Inchou na hora ou engordou, mas inchou de um jeito, minha gente. Não entrou de jeito nenhum, estava ficando vermelha. Aí ficou a aliança pela metade. Estava dando e agora não dá mais", confessou Ary.

Casamento de João Gomes e Ary Mirelle: Saiba os detalhes do grande dia

O grande dia dos noivos contou com a presença de cerca de 350 convidados, incluiindo Xand Avião, Mirella Santos, Gabriel Farias, Isabele Timóteo, Gkay, entre outros. João escolheu um terno azul marinho com gravata branca para se casar.

Enquanto isso, Ary optou por um vestido de noiva clássico, com aplicações de flores de tecido e véu comprido. Para deixar a festa ainda mais completa, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado. Eles optaram por um doce feito com quatro andares e decoração com flores de açúcar na cor laranja.

Apesar de terem escolhido a dedo os 350 convidados e contratado uma equipe com muitos seguranças, para proteção no evento, Ary Mirelle confirmou a presença de um invasor de forma breve durante a live: “Tem penetra aqui na minha festa!”, ela declarou enquanto se jogava na pista de dança, que contou com shows de Saulo, Xand Avião e Mari Fernandez.

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e já são pais de Jorge, de 9 meses.