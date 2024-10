Ary Mirelle flagra ‘penetra’ durante casamento com João Gomes: ‘Na minha festa’

Festa boa tem penetra? Ary Mirelle confirma que encontrou um ‘invasor’ durante celebração de seu casamento com João Gomes

Na última segunda-feira, 21, João Gomes e Ary Mirelle subiram ao altar em uma cerimônia encantadora realizada no Castelo de Brennand, em Recife. Durante a festa, a influenciadora digital abriu uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e confirmou os rumores de que flagrou um ‘penetra’ em seu casamento com o cantor de piseiro.

Apesar de terem escolhido a dedo os 350 convidados e contratado uma equipe com muitos seguranças, para proteção no evento, Ary Mirelle confirmou a presença de um invasor de forma breve durante a live: “Tem penetra aqui na minha festa!”, ela declarou enquanto se jogava na pista de dança, que contou com shows de Saulo, Xand Avião e Mari Fernandez.

Até o momento, Ary Mirelle não revelou a identidade do 'convidado inusitado', mas uma influenciadora digital, Gicely Rafaela afirmou que não é a primeira vez que a suposta penetra aparece em uma festa sem ser convidada. Em suas redes sociais, ela relatou que se tratava de uma moça e até aproveitou para mandar um recado para ela.

Nos stories do Instagram, Gicely contou que só a reconheceu a moça porque ela também apareceu de penetra na festa de sua filha: “Mas eu não ia retirar ela da festa porque ela é uma penetra educada, simpática, legal. Ela só fez selfie com todo mundo, mas tudo bem. Depois, ela chegou em casa e mostrou os recebidos da festa de Lara”, disse a amiga de Ary.

“Coisas à parte, ela é legal, é supersimpática. No próximo ano, na festa da Lara, meu amor, não seja penetra. Você está convidada. Um beijo penetra”, Gicely brincou com a convidada surpresa na festa de Ary, que não voltou a se pronunciar sobre a presença ilustre e deve estar saindo para curtir uma viagem de lua de mel com o marido, João Gomes.

João Gomes faz declaração emocionante à Ary Mirelle nos votos de casamento:

Nesta segunda-feira, 21, João Gomes e Ary Mirelle se casaram em uma cerimônia encantadora realizada no Castelo de Brennand, em Recife. Durante a celebração, o casal emocionou a todos com suas declarações de amor durante os votos: “Aquele Deus sabia que queria estar perto de você pela sua alegria e pelo seu jeito”, o cantor iniciou.

“Eu queria conquistar você, e assim nasceu nosso filho, com seus olhos. Não sei se você se lembra da primeira música que dediquei a você. Às vezes, eu me deito ao seu lado da cama e me pergunto se posso realmente fazer você feliz. Passei um tempo tentando encontrar as melhores palavras para demonstrar o quanto gosto de você”, João iniciou os votos e também ganhou uma homenagem de Ary.