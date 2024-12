Apresentador da Band se pronuncia após ser resgatado por bombeiros

O apresentador da Band, Lucas Martins, usou as redes sociais para se pronunciar após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros junto a três amigos

O repórter e apresentador da Band, Lucas Martins, usou as redes sociais para se pronunciar após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros junto a três amigos neste domingo, 01, após se perder enquanto fazia uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral de São Paulo. No perfil no Instagram de seu podcast, o Pá Daki Pá Dilá, ele não entrou em detalhes, mas garantiu que todos estão bem.

“Fala pessoal, olha só eu tô bem! Depois eu conto tudo que aconteceu, mas eu tô bem, tô tranquilo. Eu, o Paulinho, o Marcelinho e o Zé voltamos em paz. Graças ao pessoal da Polícia Militar, do Helicóptero Águia e do Corpo de Bombeiros, e principalmente às equipes de resgate por todos os lados, mas deu tudo certo. Depois ao longo do tempo eu conto tudo que aconteceu”, declarou ele.

Como Lucas Martins desapareceu?

Na companhia dos amigos, o apresentador saiu na madrugada de sábado, 30, para a trilha que desce a Serra do Mar até Itanhaém. Os bombeiros informaram que a esposa de um dos homens desaparecidos afirmou que o grupo teria entrado na trilha de Juquitiba pela Estrada do Pilaca, na altura do número 10.

No entanto, no fim da tarde, ele enviou uma mensagem de texto para um familiar dizendo que não tinha encontrado o caminho e, como estava anoitecendo, provavelmente teriam que passar a noite na mata.

Para as buscas, foram acionadas pelo menos 11 viaturas do 6º e do 18º grupamentos. Por volta das 13h, o grupo foi localizado. Após o resgate, a equipe de comunicação da Band divulgou um comunicado oficial agradecendo aos agentes da Polícia e do Corpo de Bombeiros que atuaram nas buscas.

