Ex-MasterChef encontra o pai após três dias desaparecido: 'Angústia'

Ex-participante do 'MasterChef Brasil', Diego Lima agradeceu o apoio após encontrar o pai, que tem Alzheimer e estava desaparecido

Ex-participante do 'MasterChef Brasil 10', da Band, Diego Lima usou as redes sociais na quinta-feira, 21, para contar ao público que encontrou seu pai. Luiz Carlos Oliveira tem Alzheimer e estava desaparecido há três dias no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram oficial, Diego compartilhou um vídeo no hospital ao lado do familiar. Bastante emocionado, ele agradeceu o apoio de todos que o ajudaram a divulgar o anuncio do sumiço do pai.

"Ele está com um braço quebrado e um pouco machucado, mas vai fazer cirurgia. Vamos aguardar", declarou o ex-MasterChef. "Meu coração fica até mais relaxado, depois de toda angústia. Agora só falta a cirurgia", acrescentou ele na legenda.

Mais cedo, o jovem publicou outro registro informando que Luiz Carlos havia sido encontrado em uma unidade de saúde, localizada em Realengo. "Não sei como ele foi parar lá, ainda vou averiguar isso. Mas, estou deixando essa mensagem rápida aqui, estou indo para lá e dou mais informações depois. Obrigado a todas as orações, compartilhamentos, sou grato a tudo mesmo, de coração", explicou Diego, momentos antes de reencontrar o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Lima - Masterchef 10 (@mc10_diegol)

Ex-MasterChef impressiona com novo físico após perder 83 kg

Ex-participante da oitava temporada de 'MasterChef Brasil', André Serra impressionou o público recentemente ao compartilhar seu novo físico após emagrecer 83 kg. Através das redes sociais, ele contou que a mudança de alguns hábitos em sua rotina tem sido bastante positiva para sua saúde.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele aparece em frente a um espelho mostrando como está seu corpo após o emagrecimento. No registro, o cozinheiro contou detalhes de como decidiu perder peso; confira mais detalhes do relato de André Serra!

Leia também: Ana Paula Padrão se pronuncia sobre saída do MasterChef: 'Coração apertado'