Band emite comunicado após resgate do apresentador Lucas Martins

A equipe de comunicação da Band divulgou um comunicado oficial sobre o resgate do apresentador Lucas Martins e mais três amigos

A equipe de comunicação da Band divulgou um comunicado oficial na tarde deste domingo, 1, para falar sobre o resgate do apresentador Lucas Martins e mais três amigos. No texto, a emissora agradeceu aos agentes da Polícia e do Corpo de Bombeiros que atuaram nas buscas.

"A Band informa que o repórter e apresentador Lucas Martins foi encontrado neste domingo, 1, depois de perder contato com a família no final da tarde de sábado enquanto fazia uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral de São Paulo", iniciou o texto.

"Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a emissora acionou a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que prontamente mobilizaram suas equipes para dar início às buscas", continou.

Por fim, a emissora agradeceu: "Graças aos esforços de todos os envolvidos, o profissional e outros três amigos foram localizados, resgatados e passam bem. A Band manifesta toda a gratidão aos agentes que atuaram incansavelmente para garantir um desfecho positivo".

O que aconteceu com Lucas Martins?

Lucas saiu na madrugada de sábado, 30, para a trilha que desce a Serra do Mar até Itanhaém. Os bombeiros informaram que a esposa de um dos homens desaparecidos afirmou que o grupo teria entrado na trilha de Juquitiba pela Estrada do Pilaca, na altura do número 10.

Contudo, no fim da tarde, ele enviou uma mensagem de texto para um familiar informando que não tinha encontrado o caminho e, como estava anoitecendo, provavelmente teria que passar a noite na mata.

Para as buscas, foram acionadas pelo menos 11 viaturas do 6º e do 18º grupamentos. Por volta das 13h, o grupo foi localizado. O repórter e apresentador Lucas Martins não apresenta ferimentos e afirmou: "Opa, tô bem. Resgatado".