Repórter da Band é resgatado por bombeiros após desaparecimento

O repórter e apresentador da Band, Lucas Martins, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros junto a três amigos neste domingo, 01

O repórter e apresentador da Band, Lucas Martins, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros junto a três amigos neste domingo, 01. O grupo, que desapareceu enquanto fazia uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi localizado com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias. Lucas saiu na madrugada de sábado, 30, para a trilha que desce a Serra do Mar até Itanhaém. Os bombeiros informaram que a esposa de um dos homens desaparecidos afirmou que o grupo teria entrado na trilha de Juquitiba pela Estrada do Pilaca, na altura do número 10.

Contudo, no fim da tarde, ele enviou uma mensagem de texto para um familiar informando que não tinha encontrado o caminho e, como estava anoitecendo, provavelmente teria que passar a noite na mata.

Para as buscas, foram acionadas pelo menos 11 viaturas do 6º e do 18º grupamentos. Por volta das 13h, o grupo foi localizado. O repórter e apresentador Lucas Martins não apresenta ferimentos e afirmou: "Opa, tô bem. Resgatado".

Ex-MasterChef encontra o pai após três dias desaparecido: 'Angústia'

Ex-participante do 'MasterChef Brasil 10', da Band, Diego Lima usou as redes sociais recentemente para contar ao público que encontrou seu pai. Luiz Carlos Oliveira tem Alzheimer e estava desaparecido há três dias no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram oficial, Diego compartilhou um vídeo no hospital ao lado do familiar. Bastante emocionado, ele agradeceu o apoio de todos que o ajudaram a divulgar o anuncio do sumiço do pai.

"Ele está com um braço quebrado e um pouco machucado, mas vai fazer cirurgia. Vamos aguardar", declarou o ex-MasterChef. "Meu coração fica até mais relaxado, depois de toda angústia. Agora só falta a cirurgia", acrescentou ele na legenda.

