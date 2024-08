Após tensão com Comitê Olímpico Internacional, Rayssa Leal se diverte na Disney

A medalhista de bronze, Rayssa Leal curtiu um momento de diversão após as Olimpíadas e tensão com o COI por causa de um gesto religioso

Rayssa Leal curtiu um momento de descanso com os amigos depois de ganhar uma medalha de bronze nas Olimpíadas, nesta sexta-feira (2). Com a diversão vem também o alívio da tensão causada entre a skatista e o Comitê Olímpico Internacional, em decorrência de um gesto religioso feito por ela durante a final femina de skate, algo que é proibido pela organização.

"Hoje vou tentar dar uma de blogueirinha, mas não sei se vai dar certo. Estou aqui com os meus amigos e vamos na Disney", contou a jovem, que ainda está em Paris.

Usando orelhinhas do personagem mais famoso da marca, o Mickey, e "acompanhada" de uma pelúcia de Sininho, a fada que deu origem ao apelido da jovem skatista quando ela ainda era criança, Rayssa conheceu o castelo do parque, os brinquedos e alguns personagens que ficam espalhados no local.

Para aproveitar o dia, a jovem investiu em um look básico composto por calça jeans marrom, cropped branco e tênis da mesma cor. Nas imagens compartilhadas por ela, a atleta exibiu o look em frente ao grande castelo encantando do parque.

Comitê Olímpico Internacional toma decisão sobre Rayssa Leal

Durante a final feminina de skate nas Olimpíadas de Paris, Rayssa proferiu uma frase religiosa em Libras: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida". No entanto, a manifestação religiosa e política durante a competição não é permitida.

Apesar de proibido, o gesto não causou prejuízo na carreira da atleta, muito menos à vitória da medalha. O Comitê Olímpico apenas decidiu notificar a comissão sobre o caso. Além disso, um representante da organização declarou que acreditava que o ocorrido não passava de um "mal entendido".

“O que vou falar é que o COI está feliz de os atletas se expressarem em coletivas, em redes sociais e outros lugares. No campo de disputa, nós tentamos manter nos esportes", declarou Mark Adams.