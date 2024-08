COI bate martelo sobre mensagem religiosa proibida de Rayssa Leal

"Jesus é o caminho, a verdade e a vida", proclamou Rayssa Leal em Libras durante as Olimpíadas, o que é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional

Rayssa Leal foi alvo de polêmica nos últimos dias em decorrência de uma mensagem religiosa proferida por ela e proibida pelo Comitê Olímpico, durante a final do skate feminino. O público questionou se a jovem seria penalizada, já que gestos políticos e religiosos durante o evento são proibidos. No entanto, a decisão do COI foi apenas a de notificar a Comissão Brasileira, sem prejuízos à carreira da atleta.

"Estivemos em contato com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e lembramos a eles das diretrizes do atleta", disse a organização em comunicado ao Estadão. Rayssa proferiu em LIBRAS (Língua Brasileira de sinais) um trecho da Bíblia, em que o profeta João diz: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida".

De acordo com o regulamento dos atletas, feito pelo COI, a regra 50 proíbe que atletas manifestem a religião ou posicionamentos políticos durante qualquer momento das Olimpíadas, seja nas competições, abertura/encerramento, pódios ou dentro da Vila Olímpica.

"Eu fiz porque faço em todas as competições. Para mim é importante, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Ali eu pedi forças e mandei uma mensagem para todo mundo, que realmente Deus é o caminho, a verdade e a vida”, disse a jovem ao UOL, quando descobriu que a atitude era proibida.

A Rayssa Leal:



-Quebrou o recorde olímpico no Skate

-Classificada pra final e busca o ouro nas olimpíadas

-Ainda declarou em libras que “Jesus é o caminho, a verdade e a Vida”.



Nossa fadinha é muito ídolo da nação!!



Vai Brasil!!!🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/lWSHGcEIsO — Amanda Vettorazzo (@Amandavettorazz) July 28, 2024

Representante da Comissão Olímpica Internacional fala sobre o assunto

Mark Adams, do Comitê Olímpico Internacional, também conversou com a UOL e tranquilizou a torcida de Rayssa. Já era do conhecimento do público que a skatista não perderia a medalha de bronze que conquistou, mas o representante deixou os brasileiros ainda mais aliviados ao dizer que acreditava que a atitude não passava de "um mal entendido".

O homem ainda pontuou que a comissão gosta de ver os atletas se expressando, mas preferem que foquem nos esportes durante a competição: “O que vou falar é que o COI está feliz de os atletas se expressarem em coletivas, em redes sociais e outros lugares. No campo de disputa, nós tentamos manter nos esportes".