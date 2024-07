Após derrota, rival de Gabriel Medina é provocado por internautas brasileiros

A rivalidade entre Gabriel Medina e Kanoa Igarashi ganhou mais um capítulo após o japonês ser derrotado pelo brasileiro nesta segunda-feira (29)

Kanoa Igarashi pode ter esquecido, mas o público brasileiro não se esqueceu. Em 2021, após derrotar Gabriel Medina nas Olimpíadas de Tóquio, o surfista fez publicações provocativas no X (antigo Twitter) ao colega de esporte e à torcida: "Chora, chora! Que eu estou feliz. Blá-blá-blá", escreveu o atleta na ocasião.

No entanto, a revanche do brasileiro veio nesta segunda-feira (29), quando o atleta tirou nota 9.90 e eliminou Igarashi da competição. Na última publicação feita pelo japonês, no Instagram, o rapaz recebeu comentários debochados dos brasileiros.

"Eu amo competir nas Olimpíadas. A intensidade, a pressão, tudo que você pode pedir como atleta. Estou muito feliz com a vitória de hoje e estou à procura de um terceiro round", escreveu horas antes de entrar no mar e disputar com Medina.

Após a disputa de hoje, onde Medina teve somatória de 17.5 contra 6.44 de Igarashi, brasileiros provocaram o jovem: "Chora, chora, que eu tô feliz", escreveu um internautas relembrando a provocação feita em 2021. "Você escolheu brincar com o país errado", pontuou uma brasileira. "Vim na publicação dele apenas para ver os comentários do Brasil. E percebi que somos um povo muito vingativo", brincou a outra.

Entre a enxurrada de comentários dos brasileiros, o atleta também ganhou o apoio dos torcedores de seu país: "Você foi o melhor", escreveu uma fã do surfista. "Parabéns. A trajetória de hoje foi adorável. Faça seu melhor", comentou a outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kanoa Igarashi (@kanoaigarashi)

Gabriel Medina avança nas Olimpíadas

Em Tóquio, Gabriel Medina foi eliminado por Kanoa na semifinal.

Já nos Jogos de Paris, o brasileiro eliminou o competidor japonês mais cedo, nas oitavas de final. O tricampeão recebeu pontuação 9.90 do juri, com duas notas 10 de dois dos cinco avaliadores, o que seria um marco histórico na modalidade. Na segunda tentativa, o rapaz recebeu nota 7.5, a somatória de Igarashi, nota 6.44, não chegou perto da recebida pelo brasileiro, o que o eliminou da competição.