Após briga, Gabriel Medina terá a companhia do padrasto nas Olimpíadas

O surfista Gabriel Medina contou que terá a companhia do padrasto, Charles Saldanha, durante os Jogos Olímpicos de Paris

Gabriel Medina usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para falar sobre sua ida aos Jogos Olímpicos de Paris. Após ficar por um tempo afastado da família, o surfista contou que terá a companhia do padrasto, Charles Saldanha, durante a competição. Além disso, ele avisou que vai se ausentar da internet para focar na sua preparação.

"Para os fãs e amantes do surfe, parto hoje para uma etapa importante da minha carreira. Mais que um objetivo profissional, competir nos Jogos Olímpicos é um sonho pessoal, onde mais uma vez vou entrar na água para representar o Brasil e dar meu melhor! Como sempre fiz nesses momentos que antecedem o início das competições, vou me manter mais afastado das redes sociais e da imprensa, concentrando meu foco nessa reta final de preparação e na competição em si", avisou.

Medina afirmou que está preparado para as Olimpíadas e que terá seu padrasto na sua equipe. "Será uma disputa muito dura, com muitos atletas de qualidade. Companheiros brasileiros e estrangeiros de alto nível. Eu me preparei para esse momento da melhor forma. Fisicamente, tecnicamente e mentalmente me sinto forte e confiante para buscar fazer o meu melhor. O COB está levando profissionais para dar apoio a todo o Time Brasil e, além disso, o Charles, com quem sempre tive bons resultados ao longo da minha carreira, irá me acompanhar. Será importante para mim tê-lo lá comigo nesse momento. Ele vai atuar de acordo com as limitações de acesso existentes, mas acredito que, ainda assim, ele poderá contribuir em muito para o meu desempenho."

"Agradeço muito ao meu time de profissionais que me acompanhou nesses últimos anos: Jorge Bichara, Carla Di Pierro, Allan Menache, Alexander Rehder, Renata Parra, Lucas Balbino, Johnny Cabianca e Andy King. Fizemos nosso melhor e seguiremos com essa atitude e pensamento. Acima de tudo, agradeço a Deus por esse momento de vida e a todos que torcem por mim. Sempre recebo muito carinho e energias positivas e, agora mais do que nunca, vou precisar da torcida de todos! Vamos Brasil! Obrigado", finalizou.

Vale lembrar que Medina ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio. Agora, o surfista busca uma medalha inédita em Teahpoo.

Mãe de Gabriel Medina fala sobre reconciliação familiar

Ao que tudo indica, o surfista Gabriel Medina e a mãe, Simone, fizeram as pazes. Após um longo período afastados, os dois surgiram juntos em alguns registros publicados nas redes sociais na data em que a irmã do atleta, Sophia, completou mais um ano de vida.

"Voltando ao dia de hoje, não só comemorando o aniversário da minha princesa, mas a restituição da minha família. O bem sempre, sempre vence, o amor sempre prevalecerá, ou seja, Jesus é o centro e a base da nossa família. Amo meus filhos demais, meu coração explodindo de alegria de abraçá-los, sentir o cheirinho deles, vê-los se divertindo, sorrindo. Eu amo você Charlão Medina, obrigada por dizer sim pra nossa família, cuidar de nós e não desistir nunca. Amo, amo amo vocês demaissssss Jesus e vocês são a razão da minha existência!!!!!", escreveu. Confira!