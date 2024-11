Após ajuda de Xuxa, Ticiane Pinheiro sai cheia de sacolas da loja de Sasha

Em inauguração da loja de Sasha em São Paulo, Ticiane Pinheiro sai carregada de sacolas grandes após receber ajuda de Xuxa nas compras

A apresentadora Ticiane Pinheiro prestigiou a inauguração da loja da filha de Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel Szafir, em um shopping em São Paulo. Nesta terça-feira, 05, aconteceu o evento e a esposa de Cesar Tralli marcou presença e ainda saiu cheia de sacolas.

Aproveitando a passagem na loja de roupas, a loira recebeu a ajuda da Rainha dos Baixinhos para escolher alguns looks da marca da herdeira da amiga. Após se divertir no provador com Xuxa, a jornalista foi flagrada saindo com várias sacolas grandes nas mãos.

"Xuxa maravilhosa me ajudando a ver os looks que combinam comigo e ela é muito sincera, viu? Amo", compartilhou a mãe da Rafaella Justus se divertindo com a artista. "Amo mais que chocolate", declarou-se depois ao postar uma selfie com Xuxa.

Durante a inauguração da loja de Sasha, os pais da estilista se encontraram no local. Com boa relação, Xuxa e Luciano Szafir se abraçaram ao se encontrarem no evento especial da herdeira deles.

Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

