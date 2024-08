Angélica fala sobre importância de Silvio Santos em sua vida: 'Acreditou'

Ao saber de morte de Silvio Santos, Angélica fala sobre importância que o comunicador teve em sua vida e carreira como apresentadora

A apresentadora Angélica se pronunciou sobre a morte de Silvio Santos neste sábado, 17. Relembrando momentos ao lado do comunicador, desde a sua juventude, a loira falou sobre a gratidão eterna que tem pelo dono SBT, que lhe deu a oportunidade de ser uma apresentadora na televisão.

A esposa de Luciano Huck comentou que o dono do baú acreditou em seu potencional e lhe deu chances nas telinhas. A famosa então agradeceu pelas portas que ele abriu para ela ter uma carreira e emocionou com as lembranças especiais.

"Silvio Santos acreditou em mim e me incentivou a ser mais do que apenas uma apresentadora de TV, mas uma verdadeira comunicadora. Ele abriu portas, me deu oportunidades e, por isso, serei eternamente grata. Seu legado viverá para sempre, não só na televisão, mas no coração de todos que tiveram o privilégio de aprender com ele. Obrigada por tudo, Silvio. Um beijo enorme nos corações de todos os familiares e amigos próximos", disse em uma postagem.

"Silvio me incentivou, abriu as portas do SBT e me deu a chance de mostrar meu trabalho. Como um pai, ele me ofereceu conselhos e oportunidades que me transformaram em uma comunicadora. Sou eternamente grata por todo o apoio e confiança", escreveu em outra publicação.

Assim como Angélica, a apresentadora Eliana também mostrou toda sua gratião por Silvio Santos. Maisa Silva, que foi transformada em apresentadora aos 5 anos por ele, também fez sua homenagem agradecendo pelas oportunidades.

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.

Após o anúncio do falecimento, a família Abravanel escreveu uma carta ao público e falou sobre a escolha de Silvio Santos de não ter velório.