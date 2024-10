Ana Paula Siebert tem reação inusitada ao ver Roberto Justus sem aliança

Ao ver Roberto Justus sem aliança, Ana Paula Siebert tem reação inusitada e surpreende ao falar para o marido usar anel de outro casamento; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, teve uma reação inusitada ao ver o amado sem aliança durante um passeio que fizeram em Miami, nos EUA. Ao perceber que o empresário estava sem o anel no dedo, a loira o questionou o que estava acontecendo.

Ao encontrá-lo com a filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, com a mão sem o acessório, a influencer no primeiro momento comentou que a explicação dele, de inchaço, era uma desculpa batida. Em seguida, Ana Paula Siebert surpreendeu ao falar para Roberto Justus pegar uma aliança de outro relacionamento para colocar no dedo para ela não precisar comprar outra joia.

"Quem acha que isso é desculpa esfarrapada pra andar sem aliança?", disse ela. "Nada a ver", falou o empresário. "Desde quando aliança machuca o dedo?", perguntou a loira. "Machuca, tá apertado, não pedi uma nova pra você?", relembrou o milionário sobre já ter pedido para a esposa comprar uma aliança.

Em seguida, Roberto Justus mostrou esperar a iniciativa dela. "Aliaça quem dá é o amor da tua vida", opinou ele. "Cofre em casa é lotado, porque já teve muitas", brincou Ana Paula Siebert sobre o esposo já ter sido casado três vezes antes dela, sem contar outros relacionamentos. "Posso pegar uma?", perguntou ele. "Ah amor, põe no dedo", falou ela. "Escrito o nome da ex mulher?", questionou sem acreditar.

A influenciadora digital então se mostrou despreocupada e deu uma solução prática para não precisar desembolsar um dinheiro para o item. "A gente leva no lugar pra polir, melhor do que eu ter que comprar uma nova, né gente?", declarou.

Ainda em seus stories, na última semana, a esposa de Roberto Justus revelou se se considera rica. Ela também falou sobre "proibições" do marido e até se o furacão Milton apresentou perigo para o apartamento deles em Miami, nos EUA.

Ana Paula Siebert explica 'revelação' de Ticiane Pinheiro sobre sua casa

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, esclareceu a revelação de Ticiane Pinheiro sobre ter um fotógrafo e um video maker em sua casa. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a loira respondeu algumas dúvidas dos internautas sobre ela e se divertiu ao receber vários questionamentos sobre a declaração da mãe de Rafaella Justus.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a esposa de Cesar Tralli expôs o motivo da primogênita não gostar de suas fotos. Na ocasião, aapresentadora contou que a adolescente é bem exigente por contar com profissionais na casa do pai e da madrasta. Ana Paula Siebert então explicou melhor como funciona a dinâmica em sua residência. Saiba mais aqui.