Casada com Roberto Justus, Ana Paula Siebert revela se se considera rica

Ao ser questionada sobre ser rica, Ana Paula Siebert revela o que pensa realmente sobre ter "fortuna" com Roberto Justus; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social para interagir com os seguidores e esclareceu uma dúvida acerca de sua riqueza. A loira então deu uma resposta certeira sobre se considerar uma pessoa rica.

Sempre esbanjando seu estilo caro e elegante com roupas, mesas, festas e muito mais, a eleita do empresário deu sua visão sobre ser um indivíduo rico. Mãe de Vicky Justus, de 4 anos, e bem-sucedida em seu trabalho, Ana Paula Siebert abriu o jogo sobre o questionamento.

"Você se considera uma pessoa rica? Seja sincera", pediram. Muito educada, ela detalhou sobre sua fortuna: "Sou rica de saúde. Tenho uma família linda. Todos os dias coloco a minha filha para dormir em uma cama confortável e quentinha. Tenho um trabalho que me realiza e me proporciona ter muitas coisas que sempre sonhei. Posso judar quem eu amo".

Depois de explicar seu conceito de riqueza, a esposa de Roberto Justus finalizou: "Sim, sou! E cheia de gratidão". Ainda nos stories, ela respondeu sobre "proibições" do amado e até se o apartamento deles em Miami, nos EUA, está na mira do furacão Milton.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert fez uma festa de aniversário para a boneca de Vicky e impressionou ao montar um look para a filha com uma sandália de mais de R$ 3 mil para um evento de uma amiguinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de Halloween que fez para filha

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, adora organizar mesas e festas para a sua família. Aproveitando o Halloween, a loira promoveu um evento com o tema para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, divertir-se com seus amiguinhos.

Nesta terça-feira, 08, aconteceu a reunião "assustadora" no salão de festas do prédio de luxo onde mora em São Paulo e a esposa do empresário mais uma vez impressionou com a decoração impecável. Para o Halloween da herdeira, ela escolheu enfeites típicos da data como abóboras e pediu para Andrea Guimarães, organizadora da festa de 15 anos de Rafaella Justus e de Fabiana Justus, misturar os elementos com Mickey e Minnie. Veja todos os detalhes aqui!