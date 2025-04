Franciny Ehlke mostra detalhes de sua fazenda com mais de 600 m²; Saiba detalhes

A influenciadora Franciny Ehlke apresenta a fazenda que divide com o marido, Tony Maleh; uma propriedade que já serviu de cenário para comédias românticas

A influenciadora digital Franciny Ehlke, de 25 anos, fez um tour pela fazenda que divide com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 anos, com quem já realizou uma festa intimista para a família em comemoração ao noivado. No vídeo, ela percorre diversos espaços da propriedade, que conta com mais de 600 m².

"É uma paz, é um refúgio real" , revelou a influenciadora no começo do vídeo. Com o apoio da mãe, Franciny iniciou as gravações pela parte externa da fazenda, cercada por natureza e repleta de árvores frutíferas. Depois, ela seguiu até o espaço onde fica a residência do caseiro. Na sequência, apresentou a área dedicada aos animais da família, apelidada por ela de "fazendinha da Fran", que abriga galinhas, cavalos e até um casal de lhamas.

Franciny revelou que a casa principal passará por uma reforma em breve e que ela e o marido planejam realizar uma nova celebração na fazenda. "É um local muito importante pra gente", afirmou. Ela também mostrou que o espaço ganhará novas instalações, como academia, quadras para tênis, basquete, vôlei de praia e beach tennis.

A residência conta com um escritório, uma brinquedoteca, pensada especialmente porque Tony tem um filho pequeno, uma cozinha ampla com três geladeiras, copa, despensa e, no andar superior, oito quartos, alguns deles suítes, equipados com várias camas de casal e de solteiro, ideais para receber muitos visitantes. A propriedade também oferece área de jogos, sala de jantar, piscina, sauna e até um lago.

Na parte interna da casa, a influenciadora também exibiu a sala de estar, equipada com lareira, e fez uma pausa no vídeo para comentar que a mansão foi usada como cenário para as gravações do filme Evidências do Amor , estrelado por Sandy e Fábio Porchat.

Confira o vídeo da tour completa pela fazenda:

