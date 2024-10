Ana Paula Siebert expõe normas de segurança para enfrentar furacão em Miami

Ana Paula Siebert, falou sobre as medidas de segurança que eles precisaram seguir em seu apartamento em Miami devido à chegada do furacão

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, deve viajar para Miami, nos EUA, nesta semana. E nesta quinta-feira,10, ela usou seu Instagram para comentar sobre as medidas de segurança que ela e o marido tiveram que adotar em seu apartamento devido à aproximação do furacão Milton.

"Muita gente me perguntando sobre o nosso apartamento de Miami. Inclusive porque eu falei que estavávamos indo para lá essa semana. O furacão já tocou a Flórida. Uma coisa horrorosa! É tão assustador ver aquela imagem, mas ele não passa em Miami de fato", iniciou ela nos stories do Instagram.

E complementou: "Sempre que tem muito vento, alguma ameaça ou aviso de furacão ou tempestade, a gente precisa tirar todos os móveis da sacada. Já estava com muito vento na semana passada, então a gente já teve que tirar tudo. A gente tem uma pessoa que cuida do apartamento, tira tudo e coloca para dentro. É regra do prédio. Se alguém não tira, é multado".

Famosos compartilham decisões em meio ao furacão Milton

Diante do risco com a chegada do furacão Milton, famosos brasileiros contam se ficam ou se partem. A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, relatou que viajou para o estado vizinho em busca de segurança. Léo Santana e Lore Improta tomaram a decisão de deixar os Estados Unidos às pressas com a filha, Liz.

Já Nívea Stelmann disse que decidiu ficar e compartilhou os preparativos para minimizar os danos. Ela comentou que é comum enfrentar fenômenos da natureza nesta época do ano e descreveu a situação como um verdadeiro 'cenário de guerra' na cidade.

O humorisa Leandro Hassum gravou um vídeo para tranquilizar os seus fãs sobre a passagem do furacão Milton pelo estado da Flórida. Enquanto que Malvino Salvador contou que precisou mudar a rota de sua viagem em família. Felipe Andreoli garantiu que ele e a família tomaram todas as medidas de segurança.