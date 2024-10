Malvino Salvador e família conseguem escapar da rota do furacão

Malvino Salvador compartilhou um vídeo para tranquilizar seus fãs e contou que ele e a família conseguiram escapar da rota do furacão

Malvino Salvador e a esposa Kyra Gracie embarcaram para os Estados Unidos nesta quinta-feira, 9, e o destino da vigem era Orlando, na Flórida, que está em alerta com a passagem do furacão Milton.

Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou um vídeo e explicou os motivos de ter mantido a viagem. "A viagem já tinha sido programada há um ano, estamos em muitos e com muitas crianças. Resolvemos vir a Orlando porque sabemos que poderia ajustar a viagem vindo a Miami para se proteger, como fizemos agora", disse ele.

O artista ainda contou que até tentou adiar os planos. "Antes, tentamos mudar a passagem para três dias depois, mas não conseguimos com a companhia aérea, já estava tudo lotado. Também já estava tudo alugado, organizado. Decidimos vir porque sabíamos dessa alternativa. Ficamos tensos na chegada".

Por fim, Malvino tranquilizou seus fãs sobre sua segurança. "Recebemos muitas mensagens carinhosas e preocupadas depois do nosso post sobre Orlando. Queremos tranquilizar vocês: conseguimos nos deslocar para Miami para nos proteger do furacão que está chegando em Orlando. Estamos seguros e agradecemos todo o apoio de vocês. Nosso pensamento e preocupação agora estão com todos que ainda estão na rota do furacão. Se você está em áreas próximas, por favor, se proteja, siga as orientações das autoridades e busque locais seguros. Estar preparado pode salvar vidas! Fiquem atentos e cuidem-se", concluiu.

Malvino Salvador e Kyra Gracie são pais de Ayra, de dez anos, Kyara, de oito, e Rayan, de quatro anos. O ator ainda tem Sofia, de 14 anos, fruto do relacionamento com Ana Ceolin.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Ciúmes

Esposa do ator Malvino Salvador, Kyra Gracie confessou que sente ciúmes das atrizes que fazem par romântico com seu marido nas novelas. Durante participação no programa Sabadou, do SBT, ela foi questionada sobre qual é a atriz de quem sente mais ciúmes e ela entregou um nome.

Kyra disse que sempre sente ciúmes de Malvino, mas que ficou com mais ciúmes de Cleo, que atuou com o ator em Haja Coração, de 2016. "Eu tenho ciúmes de todas, eu não gosto, meu coração acelera, mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga. Ela é maravilhosa, e quando ela estava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV, é a Cleo", disse ela.