De férias com a família, Felipe Andreoli revela medidas para enfrentar furacão

Felipe Andreoli usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para tranquilizar seus seguidores. O apresentador do Globo Esporte SP está de férias com a mulher, Rafa Brites, e os dois filhos, Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois, em Orlando, nos Estados Unidos, e ressaltou que eles já tomaram todas as medidas por causa da chegada do furacão Milton.

"A gente está em um hotel grande, bem abrigado, bem protegido. Pelo que a gente viu, o olho do furacão desceu um pouquinho e está abaixo da nossa localização. Tomamos todas as medidas que dava, não conseguimos voltar para o Brasil, a gente não quis pegar o carro e tentar ir para outro estado, que também era uma alternativa. Resolvemos ficar por aqui", iniciou ele no vídeo.

"Estávamos em uma casa e resolvemos sair, com medo de inundar, ficar sem luz, sem comunicação. Em um grande resort a gente acha que é mais tranquilo, seguro. A gente pode ter luz, água, comida... temos recursos, temos como lidar com essa situação. A gente espera que as pessoas que moram aqui e nem todas têm a mesma condição, consigam se proteger, se abrigar [...]. Agora é esperar, a expectativa é que seja de hoje para amanhã, mas estamos bem protegidos. Obrigado por todas as mensagens", completou.

Meteorologista cai no choro ao falar sobre o furacão Milton

Durante uma transmissão ao vivo da emissora norte-americana NBC 6 nesta terça-feira, 8, o especialista em furacões e meteorologista John Morales se emocionou ao falar sobre a força do furacão Milton, que deve atingir o estado da Flórida, Estados Unidos, entre a noite desta quarta-feira, 9, e a madrugada de quinta-feira, 10.

"É um enorme, enorme, enorme furacão. Já liberou 50 milibares em dez horas", ele tenta segurar o choro e se desculpa: "Peço desculpas, isso é simplesmente horrível". Segundo ele, o furacão está ganhando intensidade na área do Golfo do México, que fica entre a América do Norte e a América Central, onde os mares estão aquecidos. Saiba mais!