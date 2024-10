Leandro Hassum tranquiliza fãs sobre passagem do furacão Milton

Leandro Hassum compartilhou um vídeo para tranquilizar os seus fãs sobre a passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, 9, Leandro Hassum, que mora em Miami, nos Estados Unidos, desde 2016, tranquilizou os seus fãs sobre a passagem do furacão Milton pelo estado da Flórida.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, o humorista garantiu que está protegido. "Como eu estou vendo os gráficos, a coisa é séria, realmente. Não estou dizendo que aqui não vai acontecer nada, são fenômenos da natureza. Vai afetar mais a parte oeste, que é do Golfo do México ali... Eu estou aqui, vim a Miami. Pietra mora em Orlando, que é no Centro da Flórida, lá vai ser mais atingido, mas já vai chegar, acreditamos, um pouco mais leve. Estamos bem abrigados em casa, com proteções, alimentos… Fiquem tranquilos", disse ele.

Na legenda da publicação, o famoso ainda fez uma leve brincadeira com a situação. "Milton, na boa, quem escolhe os nomes de furacão? Brincadeiras à parte, obrigado por toda a preocupação dos amigos. Estamos bem e protegidos", afirmou.

Vovô coruja

Recentemente, Leandro Hassum ficou em festa com o nascimento de sua primeira neta! Em suas redes sociais, o ator e comediante provou que é um verdadeiro avô babão e anunciou em primeira mão a chegada da pequena Aurora Hassum, que é fruto do relacionamento entre sua filha, Pietra Hassum, com o produtor de eventos Caio Hara.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Leandro compartilhou uma foto de uma lousa na maternidade onde sua filha deu à luz. No quadro, a equipe deseja boas-vindas e feliz aniversário à pequena, confirmando seu nascimento. Na legenda, o mais novo vovô também comemorou e não escondeu a emoção ao falar sobre Aurora.

“Seja bem-vinda”, Hassum escreveu e se derreteu pela netinha, confirmando a data do nascimento: “04/10/2024. É linda!”, o ator declarou. Vale lembrar que Pietra Hassum e Caio Hara anunciaram a gestação da primeira herdeira em maio deste ano. Na ocasião, Leandro se emocionou e comemorou a chegada do mais novo membro de sua família.