Ana Maria Braga convida Rebeca Andrade para cozinhar após ginasta revelar desejos gastronômicos

A ginasta revelou que pensa em receitas que quer fazer durante o aquecimento das competições e, por isso, Ana Maria sugeriu que cozinhassem juntas

Ana Maria Braga quer matar a vontade gastronômica de Rebeca Andrade e sugeriu, nesta segunda-feira (5), que a medalhista fosse até o programa dela, o Mais Você, para que as duas cozinhassem juntas. O convite vem após a ginasta revelar que, embora pareça muito concentrada minutos antes de competir, fica pensando no que irá comer quando voltar ao Brasil e nas receitas que viu pelas redes sociais.

"Vocês oncordam que a Rebeca Andrade poderia ir cozinhar comigo algumas receitas que ela andou salvando? Façam essa mensagem chegar até ela!", escreveu a apresentadora. Nos comentários da publicação, fãs apoiaram a ideia:

"Seria tudo! E precisa de um café naquela mesa icônica também", escreveu um usuário do X. "'Namaria, estamos confiando em você. Pelo amor de Deus, faça isso acontecer e veja o recorde de audiência do seu programa!", implorou um fã de Rebeca.

Vocês concordam que a Rebeca Andrade poderia ir cozinhar comigo algumas receitas que ela andou salvando?

Façam essa mensagem chegar até ela! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 5, 2024

Em entrevista à Rede Globo, Rebeca contou o que passa na cabeça dela durante o aquecimento, minutos antes de entrar em ação: "Eu estava viajando na maionese, pensando nas receitas que eu vou fazer quando voltar para o Brasil. Eu pego um monte de receita na internet de comida para eu fazer, mas não faço. Tinha uma com batata, queijo e frango, tem bolo, cookie, um monte de coisa", disse a atleta entre risos.

Rebeca atiça curiosidade de Simone Biles

Em entrevista a Cazé TV, Rebeca contou que antes da final individual do solo, onde ganhou medalha de ouro, foi questionada pela campeã mundial, Simone Biles, o que ela faria na apresentação. No entanto, ainda que tenham um clima de amizade durante as competições, a brasileira preferiu não falar.

Fernanda Gentil ainda questinou se Rebeca tomaria a mesma atitute, mas a ginasta apontou que não, por não ter interesse na sequência da adversária: "Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas. Eu não pergunto, não quero saber", disparou ela.