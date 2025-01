Ana Hickmann revela decisão para 2025: 'Acabei esquecendo muito de mim'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar uma meta que traçou para si mesma em 2025. Veja o que ela disse!

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou uma meta que traçou para si mesma em 2025. Em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 16, a mãe de Alezinho, de 10 anos, contou que pretende focar em sua saúde e compartilhar detalhes de sua dieta e treino com os internautas.

"Eu vou começar a compartilhar todos os dias o que estou fazendo de treino e um pouco da minha dieta. Quero usar isso como motivação para o meu dia a dia. No ano passado, acabei esquecendo muito de mim e focando em resolver problemas, novas responsabilidades, novos trabalhos e novos objetivos", iniciou ela no vídeo.

E complementou: "Só que percebi que, para ter força, resistência e saúde para continuar fazendo tudo o que quero e preciso, tenho que me cuidar. Então, comecei 2025 com treino e dieta para ter saúde e disposição. Vou compartilhar com vocês e espero que gostem, porque tenho grandes objetivos".

Ana Hickmann abre o coração em declaração para o filho

Recentemente, Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto inédita ao lado do filho, Alezinho, de 10 anos. O menino é fruto do seu antigo casamento com o empresário Alexandre Correa.

Na imagem, os dois aparecem sorridentes. "Amor da minha vida!!!! 2025 está sendo um ano de novidades, expectativas e muito amor. Estamos tão felizes com tudo que tá acontecendo!!! O Alezinho tá curtindo as férias ainda, mas já estamos ansiosas pra tudo de bom que vai acontecer nos próximos meses. E vocês?? Quais planos quer realizar esse ano??", escreveu ela na legenda.

Em outro momento, ela mostrou como foi seu primeiro Natal com o noivo, o apresentador Edu Guedes.

