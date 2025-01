Ana Hickmann abre o jogo sobre visitas do ex ao filho: ‘Resolvi’

Em carta aberta, Ana Hickmann revela detalhes do acordo com o ex-marido sobre as visitas ao filho: ‘Causava desconforto’

A apresentadora Ana Hickmann falou sobre vários assuntos envolvendo a sua vida pessoal após a separação em uma carta aberta nas redes sociais. Entre os temas, ela citou o acordo sobre as visitas do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, ao filho deles.

A estrela contou que o ex-marido deveria passar o final de semana com o filho a cada 15 dias e visitá-lo na quarta-feira. No entanto, eles tiveram questões sobre isso ao longo do tempo.

"O judiciário concedeu há um ano e dois meses que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. Enquanto ele publicava nas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai. A té essa semana, seriam 56 visitas no total. Mas ele só apareceu uma única vez. E ainda tem coragem de gritar aos sete ventos que quem faz alienação parental sou eu ”, disse ela.

E completou: "A cada 15 dias, ele deveria pegar e levar o filho para passar o final de semana com ele. A cada 15 dias ele causava desconforto não só para mim, mas para pessoas que não tem nada a ver com essa situação com post em rede social. Aí, para evitar o circo que ele fazia na porta do condomínio, eu resolvi, nos últimos tempos, entregar e buscar o meu filho na casa dele em São Paulo, para onde já se aboletaram seus pais . O apartamento também pertence a mim, mas os novos moradores não pagam nem condomínio e nem IPTU”.

A comunicadora ainda disse que o ex-marido não cumpre com a pensão do filho. "Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim. Eu sou a mãe do filho dele. E tenta viver às custas do meu trabalho pessoal, como fez nos últimos cinco anos. Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho. Ainda que faturando alto em torno do divórcio e a minha imagem. Sem falar da verba de campanha do fundo partidário”, acusou.

