Além de Carolina Dieckmann, confira outros famosos que criticaram abertura da Olimpíadas

Confira outros famosos que se juntaram à Carolina Dieckmann e criticaram alguns aspectos da abertura das Olimpíadas em Paris

A abertura das Olimpíadas 2024 aconteceu na tarde da última sexta-feira, 26, em Paris, na França em uma cerimônia luxuosa e grandiosa, apesar do luxo, não agradou a todos. Carolina Dieckmann (45) movimentou as redes sociais no último sábado, 27, ao emitir sua opinião sobre a abertura das Olímpiadas. Além dela, confira outros famosos que criticaram o evento.

A atriz afirmou que, por se tratar da abertura das Olimpíadas, ficou frustrada com a cerimônia. Em um relato nas redes sociais, Carolina Dieckmann declarou: "Não sei o que dizer, eu nunca vi uma abertura de Olimpíadas, nem as mais simples, nem as mais pomposas, tão chata".

Milton Neves (72) foi outra celebridade que criticou o evento. No X, antigo Twitter, o jornalista declarou que possivelmente essa foi: "Talvez, a pior abertura de Olimpíadas da história dos Jogos". A análise de Milton movimentou as redes sociais e ele mais uma vez respondeu as críticas.

SOBROU PARA O DESFILE

O carnavalesco Milton Cunha (62) também emitiu sua opinião sobre a abertura das Olimpíadas. Só que o artista concedeu sua crítica para o Desfile de Moda que aconteceu dentro da cerimônia. Durante transmissão na CazéTV, um comentário de Milton acabou vazando.

A fala do apresentador aconteceu enquanto a delegação da Geórgia passava de barco pelo Rio Sena. Ao fundo da música, é possível ouvir a voz do artista dando sua opinião. "Desfile de m*erda", disparou ele. Nas redes sociais, Milton reforçou que sua fala não foi sobre a cerimônia de abertura e respondeu o portal UOL.

"Eu disse que o desfile de moda que estava acontecendo dentro da fabulosa Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris 2024 era fraco! UOL entendeu que era o Desfile. Isto não é verdade!", escreveu Milton Cunha em seu perfil no X.

NÃO GOSTOU

A ex-apresentadora do Sportv, Janaína Xavier (46) também foi outra famosa que criticou um momento da abertura das Olimpíadas. Nas redes sociais, a jornalista se mostrou revoltada com a cena que envolveu a representação da "Santa Ceia", pintura famosa de Leonardo da Vinci. A jornalista deixou a Globo em maio de 2022, após 23 anos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAROLINA DIECKMANN: