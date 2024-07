Apresentadora afirma que foi demitida da Globo por ser "bonita demais"

A apresentadora Janaina Xavier deixou a Globo em 2022. Em entrevista, ela disse que sentiu que perdeu espaço por ser vista como "bonita demais"

Uma das principais apresentadoras do SporTV, Janaina Xavier deixou a Globo em maio de 2022, após 23 anos de emissora. A jornalista, que comandava o SporTV News na hora do almoço do canal esportivo, disse em recente entrevista que sentiu que estava perdendo espaço no canal por ser vista como "bonita demais". Segundo ela, a emissora passou a buscar "outros padrões".

Ela disse que, naquele momento, a emissora decidiu inserir "menina mais cheinha" e "inclusive, a mulher preta". E explicou. "Teve um certo momento em que eu estava me sentindo tratada como 'você é muito bonita para estar aqui' e aí tinha aquela coisa de inserir a menina mais 'cheinha'. Cada um vê beleza de uma forma, gente. Não estou dizendo que a mais cheinha não é bonita. Longe disso. Estou falando na visão deles", disse ao podcast Benja Me Mucho, do apresentador Benjamin Back.

"Então não vamos falar de beleza. Vamos falar de padrões. Padrões de beleza. Eles queriam outros padrões lá. A bonita não servia mais. A bonita loira ou a loira de olho claro, não servia mais. Eles, agora, queriam trazer perfis diferentes de mulher. A mulher que não tivesse nariz empinado e tivesse nariz grande ou mulher mais 'cheinha'. A mulher que não é 'paquitazinha'. Eles queriam outros perfis de mulheres. Inclusive, a mulher preta, que é uma questão importante", complementou.

A jornalista enfatizou que sempre foi a favor da meritrocacia e, atualmente, na sua opinião, a questão está centrada nos "perfis diversos". "Na pressa de mostrar a diversidade quando a questão é contratar uma mulher ou um homem, eles vão na mulher. Uma mulher preta ou branca, vão na preta. Ela é cheinha e fora dos padrões, a outra é muito bonita, perua... vamos na primeira", opinou.

Janaina Xavier começou em 1999 na RPC, afiliada da Globo em Curitiba. Ao longo desse tempo, trabalhou em São Paulo antes de se estabelecer no Rio de Janeiro em 2007. Desde então, foi uma das primeiras apresentadoras no SporTV e conduziu programas como o Planeta SporTV. Ela também participou das Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018, além dos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016.

