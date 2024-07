Milton Neves critica as Olimpíadas, é 'cancelado' na web e rebate

Um perfil no Instagram divulgou posicionamento de Milton Neves em post e ele passou a ser atacado por internautas, mas não deixou passar batido

Milton Neves não gostou nada de alguns comentarios que leu na web e desabafou neste sábado ao ser atacado no X -antigo Twitter - por ter criticado a abertura das Olimpíadas de Paris. Tudo começou quando o perfil do Choquei divulgou falas do jornalista em que ele afirma que esta foi "Talvez a pior abertura de Olimpíadas da história dos Jogos”.

Os seguidores do perfil passaram a criticar o jornalista nos comentários da publicação: "Se esse ai disse que foi ruim, vou assistir hoje à noite, deve ter sido top", "Ninguém liga para a opinião de uma múmia", "É tão fácil criticar com a pança gorda no sofá tirando todo o mérito de quem planejou, organizou e os artistas que deram o nome, né?".

🚨FAMOSOS: “Talvez a pior abertura de Olimpíadas da história dos Jogos”, diz o jornalista Milton Neves. #Paris2024pic.twitter.com/RvpqVUZRnB — CHOQUEI (@choquei) July 26, 2024

Com os ataques na publicação do perfil, o jornalista esbravejou nos comentários e fez seu desabafo. "Sim, um jornalista de 73 anos nessa foto, cansado pela idade, tristeza, e trabalho árduo de décadas, e que obviamente jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer, usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Desejo que usem sua influência para o bem, e não para induzir jovens a se suicidarem. Quero que se fo** o cancelamento de vocês".

Muitos seguidores e fãs de Milton saíram em defesa do apresentador após o desabafo com mensagem como “Segue firme meu amigo! Você é demais”, disse um, “Não liga para os comentarios”, escreveu outro.

Sim, um jornalista de 73 anos nessa foto, cansado pela idade, tristeza, e trabalho árduo de décadas, e que obviamente jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer, usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Desejo que usem sua influência para o bem, e não para… — Milton Neves (@Miltonneves) July 27, 2024

Milton Neves revela reação dos filhos após abrir mão de fortuna: ‘Não sabiam’

Não é novidade que Milton Neves construiu uma verdadeira fortuna com seu trabalho como jornalista esportivo. No entanto, o apresentador surpreendeu ao revelar que decidiu abrir mão de todo o seu patrimônio. Em entrevista ao Globo Esporte, ele explicou o motivo por trás da decisão e detalhou a reação dos seus três herdeiros.

Milton, que mora em uma propriedade avaliada em mais de R$ 70 milhões, explicou que ao longo da vida investiu todo o seu dinheiro em imóveis ao redor do mundo. Agora, ele já passou todo o seu patrimônio para os filhos, que ficaram surpresos ao descobrir a fortuna da família e também com a decisão do patriarca, conforme ele relatou na entrevista.