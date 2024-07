Carolina Dieckmann vira metralhadora sincera ao soltar o verbo nas redes

Sem medo de emitir sua opinião, Carolina Dieckmann criticou abertura das Olímpiadas; confira outros momentos que ela falou o que pensa nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann (45) movimentou as redes sociais neste sábado, 27, ao emitir sua opinião sobre a abertura das Olímpiadas. Essa não é a primeira vez que a artista vira uma metralhadora sincera ao falar o que pensa. Relembre outros momentos onde ela não teve medo de se pronunciar e soltar o verbo na internet.

Sem próxima do seu público, Carolina Dieckmann utiliza da redes sociais como um canal de comunicação com os admiradores do seu trabalho. Além de uma carreira de sucesso na atuação, a atriz também profere sua opinião nas redes sem medo de se posicionar.

Durante o BBB 24, Carolina Dieckmann se mostrou fã de carteirinha do grande campeão da edição, Davi (21). Ela compartilhou que torce por ele desde o início do programa, e celebrou a trajetória do participante dentro da casa mais vigiada do país.

Depois que o jogo acabou Davi teve uma trajetória bastante conturbada, principalmente após o término do seu relacionamento com Mani Reggo (41). Carolina Dieckmann foi cobrada por parte dos internautas para se pronunciar sobre o assunto, mais uma vez, sem medo de falar o que pensa, ela retornou às redes sociais e reforçou: "Bom dia e sem filtro para você que não tem nada a ver com a vida alheia. Eu disse vida, tá? Porque o jogo acabou!", disparou.

COMENTÁRIOS SOBRE SUA APARÊNCIA

Recentemente, Carolina rebateu comentários negativos, principalmente sobre seu corpo e idade. Ela revelou que não tem problemas com sua idade e abraça a maturidade de uma maneira muito natural e feliz com as mudanças naturais de sua aparência.

Com toda a repercussão, a atriz fez questão de rebater os comentários sobre seu corpo: "Nossa, detonadas? Amém, Senhor. Que eu siga detonada assim e cheia de saúde para envelhecer bastante", respondeu a atriz em suas redes sociais.

NOVOS PROJETOS

Foi também nas redes sociais que Carolina Dieckmann adiantou sobre seus próximos passos na carreira de atriz. No mês de fevereiro ela encerrou contrato com a Globo após um período de mais de 30 anos na emissora dos marinhos.

Inclusive, uma seguidora questionou a atriz se teria algo a caminho no streaming, ao que ela prontamente respondeu: “Não tenho a menor ideia, pois agora tenho um novo horizonte de oportunidades", compartilhou a atriz em suas redes sociais.

