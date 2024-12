Ainda em vida, Ney Latorraca teria deixado herança para o Retiro dos Artistas: 'Aguardar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cida Cabral, gerente do Retiro dos Artistas, confirma que Ney Latorraca desejava destinar parte de sua herança à instituição

A morte do consagrado ator e diretor Ney Latorraca, aos 80 anos, na manhã desta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro, causou uma verdadeira comoção no País. Fãs, familiares e amigos famosos lamentaram a grande perda para o audiovisual brasileiro. O eterno Conde Vlad de Vamp (1991) deixou um legado além dos palcos. Com mais de 50 anos dedicados à arte, ele chegou a revelar o destino de sua herança. Seu testamento já estava pronto há anos e entre os beneficiados, estaria o Retiro dos Artistas – um lar para grandes nomes do cenário da arte no Brasil, localizado na Zona Oeste carioca.

Sem filhos, Ney deixou claro, ainda em vida, seu desejo de destinar parte de sua herança a instituições beneficentes, entre elas o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR). Em entrevista ao jornal EXTRA em 2021, aos 76 anos, ele confessou que tinha formalizado seu testamento. "É um desejo da minha mãe também (Ney era filho de artistas). Acho que é assim que tem que ser. O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim", disse o veterano, à época.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cida Cabral, gerente do Retiro, confirma a informação. “De fato, todas essas notícias são verídicas. Em todas as entrevistas que o Ney dava, ele comentava que o Retiro estava fazendo parte do testamento dele. Nós nunca tivemos isso documentado. Agora, infelizmente, devido ao ocorrido, a gente vai aguardar se algum advogado vai fazer contato. Mas procede que ele, em todas as entrevistas, deixou isso muito claro: que o patrimônio dele iria para algumas instituições e entre elas, o Retiro dos Artistas”, diz.

IMÓVEIS NO RIO E EM SÃO PAULO

De acordo com a Folha F5, Ney Latorraca deixou quatro apartamentos em localizações privilegiadas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um deles era sua residência principal, localizada em um dos edifícios conhecidos como Maestros. Esses prédios de alto padrão, com nomes de regentes famosos como Villa-Lobos e Stravinsky, ficam de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

O artista também possuía outro no Jardim Botânico e um terceiro na divisa entre Copacabana e Ipanema, também na Zona Sul carioca. Já em São Paulo, tinha um apartamento que descrevia como "pertinho do prédio do FHC (o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso)". Durante a pandemia, em entrevista a Cleo Guimarães para a Veja Rio (via Folha F5), Ney Latorraca revelou os destinos planejados para cada um desses imóveis.

"Um vai para a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação), o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com Aids, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase", reforçou. A decisão foi estabelecida de modo formal. "Botei no meu testamento que vou doar os quatro. Está tudo no meu testamento. Fiz questão", contou.

A MORTE DE NEY LATORRACA

O ator e diretor Ney Latorraca morreu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, por conta de um câncer de próstata e morreu em decorrência de uma sepse pulmonar. O câncer foi diagnosticado em 2019. Na época, o artista foi operado e retirou a próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase.

Ele deixa o marido, o ator Edi Botelho (66), com quem era casado há 30 anos. O corpo do ator será velado nesta sexta-feira, 27, no foyer do Theatro Municipal do Rio. A despedida será aberta ao público das 10h30 às 13h30. Em seguida, o corpo vai para cremação, em cerimônia restrita à família.

