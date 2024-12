Ney Latorraca deixou testamento com decisão para realizar doações

Saiba o que Ney Latorraca falou sobre a divisão dos bens em seu testamento em uma entrevista recente. Ele resolveu fazer doações com seus imóveis

O ator Ney Latorraca faleceu aos 80 anos e deixou um testamento com suas orientações para a divisão dos seus bens. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que queria realizar doações com parte de seus bens.

A publicação revelou que ele queria doar seus quatro apartamentos para projetos sociais. O artista era dono de quatro imóveis, sendo um em São Paulo e três no Rio de Janeiro - no Jardim Botânico, Copacabana e Ipanema.

O artista quis investir em imóveis ao longo de sua vida para ter tranquilidade na velhice com uma fonte de renda fixa. Agora, com a morte dele, os apartamentos devem ser doados para entidades que ele mesmo escolheu e deixou em seu testamento.

Em entrevista na revista Veja Rio, o ator contou sobre o seu desejo. “Botei no meu testamento que vou doar os quatro. Um vai para a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação), o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com AIDS, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase. Está tudo no meu testamento. Fiz questão”, disse ele.

Ney Latorraca deixou o viúvo Edi Botelho

Ney Latorraca e Edi Botelho foram casados por 30 anos e tiveram um relacionamento discreto, longe dos holofotes, mas com grande parceria na vida e no trabalho.

Ney e Edi atuaram juntos nos espetáculos O Martelo e Entredentes. Os dois eram muito discretos, mas não escondiam a relação. Eles estavam juntos desde 1995. “Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho”, disse ele em uma entrevista há alguns anos. Em outro momento, ele relembrou quando o marido cuidou dele ao ficar internado por 50 dias em decorrência de complicações de uma cirurgia de remoção da vesícula em 2012. “O Edi virou praticamente um médico, e percebi que temos muito mais do que um caso de amor. Estamos unidos para toda a vida”, afirmou na Veja.

Em 2022, Ney Latorraca concedeu uma entrevista ao Gshow e também falou sobre o companheirismo na vida pessoal. "Encontrei há mais de 20 anos uma pessoa genial, que é o Edi Botelho, meu companheiro. A maior qualidade dele é a inteligência. Isso é o principal, além do carinho, amor, respeito e a rapidez dele de pensamento. Uma pessoa que conhece os verbos, a vida, me trata muito bem. É bom voltar para casa e ter uma pessoa que te ama, te faz bem, é saudável. Admiro a integridade e a maneira que ele olha para mim, acho bonito isso", afirmou ele.

Ney Latorraca e Edi Botelho

